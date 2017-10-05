Telefon atandan şikayetçi olmadı

Volkan Demirel, geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray maçında kendisine telefon fırlatan taraftarı affetti. Deneyimli eldiven, avukatıyla birlikte ifadesini verdi ve sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Sanık Aliasker Vuran telefonu hedef gözetmeksizin sahaya fırlattığını ve pişmanlık duyduğunu belirtmişti. 6222'den hakkında işlem yapılacak.