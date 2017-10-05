SOLDADO'NUN FENERBAHÇE TANIMI
“Şampiyon bir takımdayım. Real Madrid ile Fenerbahçe’yi kıyaslıyorum çünkü Fenerbahçe’nin büyüklüğü İspanya’da Real Madrid’in tuttuğu yer ile aynı. Bu formayı giymek benim için onur
'REKABET TAKIMA YARAR'
Deneyimli futbolcu "Van Persie, Janssen, Fernandao ve ben. Fenerbahçe çok iyi bir forvet kadrosuna sahip. İlk 11 için büyük bir rekabet var. Bu rekabet de takıma her geçen gün daha fazla katkı sağlayacak. Sonuçta hepimiz oynamak istiyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa, sahaya çıkan oyuncu mutlaka en üst düzeyde performans gösterecektir" ifadelerini kullandı. Roberto Soldado, antrenmanlarda herkesin birbirinin gelişimine katkı sağladığını, saha içinde ise oyundan keyif almanın önemli olduğunu belirtti.
"TARİHİ YARIMADA BÜYÜLEYİCİ BİR YER"
"ŞU anda en beğendiğim yer, Kadıköy ve tabii ki stadımız. İstanbul'da tarihi yerleri gezme fırsatı da buldum. Ayasofya ve Sultan Ahmet Camiilerini gördüm. Tarihi yarımada kültür ve tarih anlamında gerçekten büyüleyici. Zamanla İstanbul'u daha çok gezmeyi ve tanımayı planlıyorum"
"GALATASARAY'A GOL ATMAK İSTERİM"
SOLDADO, kulüp geleneklerinde 'gerçek Fenerli' olmanın Galatasaray'a gol atmaktan geçtiğini belirtti. İspanyol forvet "İspanya'daki gibi Süper Lig'deki derbiler de hem taraftar hem de oyuncular için üst düzey bir heyecanla bekleniyor ve yaşanıyor. Beşiktaş maçında takımın üst düzey mücadelesiyle gurur duydum. Galatasaray maçında umarım sahada olurum. Görev alırsam gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum" diye konuştu.
"KAFAMDA ÖNCE FENERBAHÇE VAR"
"İSPANYA Milli Takımı'nda oynamayı tabii ki isterim ancak büyük bir rekabet var. Alttan genç oyuncular geiyor ve üst düzey performans sergiliyorlar. Milli Takıma gidebilmek için öncelikle burada yüzde 100 performans sergilemem gerekiyor. Açıkçası kafamda önce Fenerbahçe var"
"BASKET MAÇLARINA GİTMEYİ SEVERİM"
"TÜM sporları severim. Bu yıl Fenerbahçe Doğuş'un maçlarına gideceğim. Valencia'da forma giyerken şehrin basketbol takımının maçlarına gidiyordum. Basketbol izlemekten büyük keyif alıyorum. Tenis ve Formula 1'i de severim. Tenisi iyi de oynarım. Golf oynamaktan da zevk alırım"
En başarılı sporcular: Messi. Futbol dışı da boksör Mayweather
En sevdiğin yemek: Paella ama yapmasını bilmiyorum
En çok kullandığın sosyal medya: İnstagram
En sevdiğin kitap: Armstrong'un hayatı
En sevdiğin televizyon programı: Suits
En sevdiğin PS oyunu: Formula-1 2017
En çok oynadığın e-oyun: Mario kart
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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