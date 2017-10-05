Şener sola kayıyor
İsmail ve Hasan Ali de formsuz. Teknik direktör Aykut Kocaman bu bölgede güçlü fiziği ve devamlılığı daha yüksek Şener Özbayraklı’ya şans verecek
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Dokuz dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu yeni transfer İsla'yı kesemiyor. Ancak sol bekteki rakipleri Hasan Ali ve İsmail'e göre avantajlı. Formsuz ikilinin yerine Kocaman, Valbuena'yı da desteklemek için Şener'i kullanacak.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:41
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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