Şener sola kayıyor

İsmail ve Hasan Ali de formsuz. Teknik direktör Aykut Kocaman bu bölgede güçlü fiziği ve devamlılığı daha yüksek Şener Özbayraklı’ya şans verecek

Sarı-lacivert li ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman takımın sol kanadındaki problemi çözmeye çalışıyor. Deneyimli hoca sezon başından bu yana dönüşümlü oynattığı İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun değil. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı ile Akhisar'daki performansı yetersiz bulunan Hasan Ali'nin yerine Kocaman, sağ bek Şener Özbayraklı'yı bu bölgeye devşirmeyi düşünüyor. Deneyimli çalıştırı, milli aranın ardından oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Şener'i sol bekte kullanmanın hesaplarını yapıyor. ŞENER Özbayraklı bu sezon sadece 1 maça çıktı.



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Dokuz dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu yeni transfer İsla'yı kesemiyor. Ancak sol bekteki rakipleri Hasan Ali ve İsmail'e göre avantajlı. Formsuz ikilinin yerine Kocaman, Valbuena'yı da desteklemek için Şener'i kullanacak.