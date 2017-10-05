 ŞAMPİYON FENERBAHÇE – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ŞAMPİYON

    ŞAMPİYON <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">FENERBAHÇE</a>

    Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı maçta Bandırma temsilcisini devirdi, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü

    33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Banvit'i 75-64 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş kazandı. Ligde geçen sezonun şampiyonu Doğuş ile Türkiye Kupası sahibi Banvit'i karşı karşıya getiren karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip hızlı başlayarak 1.5 dakika içinde 6-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sarı-lacivertliler maçın ilk çeyreğini de 19-11 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de 'un üstünlüğü vardı. Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle farkı 11'e çıkaran soyunma odasına 39-28 önde gitti. İkinci devreye Fenerbahçe Wanamaker-Vesely paslaşmasıyla bulduğu sayı ile başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikasında üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler, 48-32 üstünlüğü yakaladı. Üstünlüğünü sürdüren , son çeyreğe de 60-48 önde girdi. İki takım da son çeyreğin ilk dakikasında sayı bulamazken ilk sayı Banvit'te Taylor'dan geldi. 34. dakikada Datome'nin attığı 3 sayılık basketle Fenerbahçe 65-51 üstünlüğe ulaştı. Müsabakanın son 30 saniyesine 71-62 üstün giren Fenerbahçe Doğuş, mücadeleyi 75-64 kazanarak kupaya uzandı.

    Kupayı Bak ve Kasırga verdi
    Ankara Spor Salonu'ndaki maçın ardından sarı-lacivertli oyunculara ödüllerini ve kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga takdim etti. Banvit'e ikincilik ödüllerini ise Bakan Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

    MVP Luigi Datome
    Maçın en değerli oyuncusu ise basın mensuplarının oylarıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Luigi Datome oldu. Datome, ödülünü TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'dan aldı. Yıldız oyuncu dün attığı 14 sayıyla şampiyonluğa katkı sağlarken, perforkmansıyla MVP ödülünü almaya hak kazandı.

    Obradovic'in 3. zaferi
    Fenerbahçe Doğuş'ta 2013'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla 3. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı. Obradovic, sarı-lacivertli ekibi geçen sezon da THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımıştı. Obra maç sonu tüm oyuncularını kutladığını söyledi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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