ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı maçta Bandırma temsilcisini devirdi, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü
Kupayı Bak ve Kasırga verdi
Ankara Spor Salonu'ndaki maçın ardından sarı-lacivertli oyunculara ödüllerini ve kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga takdim etti. Banvit'e ikincilik ödüllerini ise Bakan Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.
MVP Luigi Datome
Maçın en değerli oyuncusu ise basın mensuplarının oylarıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Luigi Datome oldu. Datome, ödülünü TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'dan aldı. Yıldız oyuncu dün attığı 14 sayıyla şampiyonluğa katkı sağlarken, perforkmansıyla MVP ödülünü almaya hak kazandı.
Obradovic'in 3. zaferi
Fenerbahçe Doğuş'ta 2013'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla 3. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı. Obradovic, sarı-lacivertli ekibi geçen sezon da THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımıştı. Obra maç sonu tüm oyuncularını kutladığını söyledi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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DAHA İYİ OLACAĞIZ
Toplam 11
Yorum
Fiko Göztepe ve Alanya maçlarında takım resmen uyudu dışarıdan müdahale olmadığı sürece böyle maçlar çıkacak yedek kaleci şart amatörce gol yedik
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Ali Şen: F.Bahçe’nin gücü test edilmesin!
Toplam 3
Yorum
birol uslu al birini vur ötekine ali şen de yıldırımda bizim talihsizliğimiz.Öyle antipatik öyle ukalalarki herkes bizden nefret ediyor yazık yazık
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
ŞAMPİYON FENERBAHÇE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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