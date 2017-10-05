 ‘Puan farkını kapatacağız’ – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ‘Puan farkını kapatacağız’

    ‘Puan farkını kapatacağız’
    Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray ile farkın 8'e çıkmasına takılmıyor. Deneyimli çalıştırıcı ezeli rakiplerinin sezonu erken açtığını, henüz kritik maçlara çıkmadığını belirtiyor. Kendilerinin Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş gibi maçları geride bıraktığını hatırlatan Kocaman, Cimbom'un bu karşılaşmalarda takılacağını ifade ediyor.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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