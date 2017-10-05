PFDK HAKKINDA ŞOK İDDİA!

A Spor'daki 'Futbol'a' programında gündemi değerlendiren spor yazarı Emre Bol, PFDK cezalarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Emre Bol'un o sözleri:

"HAKEMLERE GELMEDEN, ONLARIN ÜSTLERİNDE PROBLEM VAR"

PFDK'nın verdiği cezaların adaletine inanan bir tane insan var mı? Ne Beşiktaşlısı, ne Galatasaraylısı, ne Trabzonsporlusu, ne Fenerbahçelisi, ne Bursalısı...Hakemlerin adaletli maçlar yönetmeleri gerektiğini söylüyoruz. Ama hakemlerin bir üst kurulu, futbolun yargısı olan PFDK'da büyük sıkıntılar olduğunu haftalardır görüyoruz.

"ALPER'İN GÖRÜNTÜLERİNİ DE KALDIRSAYDIN"

Şenol Güneş'in çirkin küfür görüntülerini yayıncı kuruluş da özet görüntüler arasından kaldırmış. Ne güzel ya Alper'in görüntüsünü de kaldırsalarmış o zaman! Niye onu kaldırmadılar? Şenol hocanın söylediği sözleri Türkiye'de görmeyen, bilmeyen kalmadı. Şenol Güneş'i 1 maç cezayla kurtardın.

"HAKEM RAPORUNU SICAĞI SICAĞINA YAZMIYOR"

Ali Palabıyık'ın görmediğini bütün Türkiye gördü. 8 yaşında çocuk bile Şenol hocanın ne söylediğini biliyor. Diyelim ki görmedi hakem. Bu hakem TFF'ye gönderdiği raporu soyunma odasında yazmıyor ki. Evine gidiyor, oturuyor. Ertesi sabah temiz kafayla yazıyor. Her şey ortada. Sosyal medyaya da giriyordur büyük ihtimalle bakıyordur benim hakkımda ne yazılmış; Şenol hoca bana ne söylemiş diye! Yayıncı kuruluş sakladı o görüntüyü ama sosyal medyada var o görüntü girip bakabilir yani.

"YUKARILARDA BİRİSİ RAPORU DEĞİŞTİRDİ"

Şimdi Ali Palabıyık raporu nasıl yazdı, bu rapor Türkiye Futbol Federasyonu'na nasıl gitti? Orada arada bir sıkıntı var. Ya hakeme baskı yapıp raporu değiştirttiler ya da yukarıdan birisi hakemin haberi olmadan raporu değiştirdi"



