 "Onlar dünyanın en iyisi" – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
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    "Onlar dünyanın en iyisi"

    "Onlar dünyanın en iyisi"
    KADIN Voleybol Takımı'nın genç oyuncusu Damla Çakıroğlu, kulübün dergisine açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde görev alacağını hatırlatan Damla, "Bu dönemi çok iyi geçirmek ve birbirinden değerli katkılar vermek istiyorum" dedi. Damla ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar için "Bence dünyanın en iyisi" yorumunu yaptı.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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