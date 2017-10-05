"Onlar dünyanın en iyisi"

KADIN Voleybol Takımı'nın genç oyuncusu Damla Çakıroğlu, kulübün dergisine açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde görev alacağını hatırlatan Damla, "Bu dönemi çok iyi geçirmek ve birbirinden değerli katkılar vermek istiyorum" dedi. Damla ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar için "Bence dünyanın en iyisi" yorumunu yaptı.