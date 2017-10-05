 Nabil Dirar 11’e dönüyor – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    11’e dönüyor

    Nabil Dirar 11’e dönüyor
    Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın prenslerinden olan Nabil Dirar sakatlığını atlattı. Tecrübeli futbolcunun Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor. Kocaman'ın Dirar'ı yeniden sağ önde oynatacağı öğrenildi. Kulübeye yakın isim Giuliano.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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