 Malatya maçı biletleri çıkıyor – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Malatya maçı biletleri çıkıyor

    Malatya maçı biletleri çıkıyor
    Sarı-lacivertlilerin, Ülker Stadı'nda ağırlayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının biletleri bugünden itibaren satışta olacak. Önce Divan üyelerine satılacak. Ayın 7'sinde Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. 9 Ekim'de genel satışa çıkacak. En ucuz bilet 50 TL. En pahalı bilet ise 400 TL olarak belirlendi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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