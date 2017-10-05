 Lima'nın neden gelmediği belli oldu – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Lima'nın neden gelmediği belli oldu

    Lima'nın neden gelmediği belli oldu
    Kanarya uzun süre 'nın peşinde koşmuştu ancak "Hayır" cevabı almıştı. Brezilyalı yıldızın, fazla izlenmediğini düşündüğü Türkiye Ligi'nde gelmek istememesinin sebebi ortaya çıktı. 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için Brezilya'da kalmayı tercih ettiği öğrenildi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:46
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