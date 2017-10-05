"KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena, taraftarı ikiye böldü. Kimilerine göre ‘kayıpları oynuyor’, kimilerine göre ‘Aykut Kocaman yeni Alex’ini buldu ve onunla uğraşıyor’. İstatistikler ise Valbuena’dan yana
HER MAÇA İMZASINI ATIYOR
En çok adam eksiltme (Göztepe, Akhisar), en çok gollük pas denemesi (Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş), en çok şut (Trabzon, Gençlerbirliği, Alanya), en çok isabetli orta (Göztepe, Alanya,Beşiktaş) gibi hücum istatistiklerinde hemen her maça damga vurmuş bir oyuncu durumunda.
DEFANSİF ZAAFI BÜYÜK SIKINTI
Beşiktaş ve Akhisar maçlarında oyundan alınmasının nedeni merak konusu... Samandıra'dan gelen bilgiler, kendisinden beklenen minimum defansif katkıyı dakikalar ilerledikçe, yapamayacak duruma gelmesi... Baskının arttığı anlarda, top kaybının ardından hızlı dönememesi, savunmayı aksatıyor.
TOPU ÇOK MU FAZLA KULLANIYOR
Takım arkadaşlarıyla arasında soğukluklar olduğu iddiası çok taze... Tüm topları kendisine istediği için Kameni ve defans sıkıntılı. Ayrıca, sosyal medya hesabında arkadaşlarını zor durumda bırakan paylaşımın da etkisi henüz geçmiş değil.
YAPTIKLARIYLA VAZGEÇİLMEZ OLDU
Sahada yaptıkları ve yapamadıklarıyla Valbuena için en doğru tanım 'İki ucu keskin bıçak' olabilir. Oyuncunun defansif eksikleri sezon boyunca konuşulacak. Ancak Aykut Kocaman'ın, şu ana kadar yaptıklarıyla ondan vazgeçebilmesi kolay gözükmüyor.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:37
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"KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!"
Toplam 7
Yorum
Servo Yanlız dikkat edin Valbuena Alex benzemez çünkü Alex efendi bir insandı zaten Yan Pas Geti Pas Aykut krediside yok taraftarda o yüzden
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TÜRKİYE'NİN GURURU
Toplam 1
Yorum
kaleci.com U17 Ts altyapı kalecisi Arda,Fb altyapı Bugra aynı yetenekte cıkış yapıyor maşallah kaleci konumunda şanslıyız,
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LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
Toplam 3
Yorum
Beynin yanmış Fb'nin en iyisi hee.Düşün o zaman FB ne kadar büyük ne kadar iyi topçuları var!?Demekki hakemler de olmasa maç kazanabileceğinizde yok. :)
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