 "KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!" – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    "KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!"

    "KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!"

    Fenerbahçe'nin yeni transferi , taraftarı ikiye böldü. Kimilerine göre ‘kayıpları oynuyor’, kimilerine göre ‘Aykut Kocaman yeni Alex’ini buldu ve onunla uğraşıyor’. İstatistikler ise Valbuena’dan yana

    Beşiktaş ve Akhisar maçlarında 60'larda oyundan alınan Mathieu , Fenerbahçe'nin hakkında en çok yorum yapılan futbolcusu. Fransız yıldız, Isla ile birlikte takımda 7 lig maçının 7'sine de ilk 11'de başlayan iki oyuncudan biri. 16'sı başarılı toplam 22 dribling yaptı. Başarılı dribling de takımlideri... Kaleye isabette 8 şutla, 1 numara...

    HER MAÇA İMZASINI ATIYOR
    En çok adam eksiltme (Göztepe, Akhisar), en çok gollük pas denemesi (Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş), en çok şut (Trabzon, Gençlerbirliği, Alanya), en çok isabetli orta (Göztepe, Alanya,Beşiktaş) gibi hücum istatistiklerinde hemen her maça damga vurmuş bir oyuncu durumunda.

    DEFANSİF ZAAFI BÜYÜK SIKINTI
    Beşiktaş ve Akhisar maçlarında oyundan alınmasının nedeni merak konusu... Samandıra'dan gelen bilgiler, kendisinden beklenen minimum defansif katkıyı dakikalar ilerledikçe, yapamayacak duruma gelmesi... Baskının arttığı anlarda, top kaybının ardından hızlı dönememesi, savunmayı aksatıyor.

    TOPU ÇOK MU FAZLA KULLANIYOR
    Takım arkadaşlarıyla arasında soğukluklar olduğu iddiası çok taze... Tüm topları kendisine istediği için Kameni ve defans sıkıntılı. Ayrıca, sosyal medya hesabında arkadaşlarını zor durumda bırakan paylaşımın da etkisi henüz geçmiş değil.

    YAPTIKLARIYLA VAZGEÇİLMEZ OLDU
    Sahada yaptıkları ve yapamadıklarıyla Valbuena için en doğru tanım 'İki ucu keskin bıçak' olabilir. Oyuncunun defansif eksikleri sezon boyunca konuşulacak. Ancak Aykut Kocaman'ın, şu ana kadar yaptıklarıyla ondan vazgeçebilmesi kolay gözükmüyor.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:37
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