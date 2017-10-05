İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Zenit'ten transfer ettiği Giuliano, sarı-lacivertli kulüpte tam bir hayal kırıklığı yarattı.

GOLLER PENALTIDAN

Geçtiğmiz sezon Zenit formasıyla çıktığı 38 maçta 17 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise eski günlerinden uzak bir görüntü çiziyor. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta toplam 610 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu sadece 2 kez fileleri havalandırdı. Henüz asist yapma başarısı da gösteremeyen Giuliano, attığı 2 golü ise penaltıdan kaydetti.

SEBEBİ KENDİ BÖLGESİNDE OYNAMAMASI

Bu kadar kısa sürede böyle iki farklı performansın ortaya çıkmasının nedeni ise Giuliano'nun oynadığı bölgeyle alakalı. Takıma uyum süreci de yaşayan Brezilyalı oyuncunun asıl bölgesi forvet arkası. Geçtiğimiz yıl Zenit'te bu bölgede oynayan ve 17 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyen sarı-lacivertli oyuncuyu Aykut Kocaman sağ kanatta oynatıyor. Bu tercih sonucunda ise Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği oyuncusundan şu ana kadar verim alamamış durumda.

"LUCESCU BENİ ÖZGÜR ŞEKİLDE OYNATTI"

Gremio ve Dnipro'da da Fenerbahçe'deki gibi kanatta oynayan ve Zenit'teki performansından uzak bir görüntü çizen Giuliano bu konuyla ilgili görüşünü de çok net bir biçimde açıklamış ve "Lucescu beni Zenit'te forvet arkasında oynattı. Kaleye daha yakın olabiliyordum" ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİ TARİHİMİ YAZMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Fenerbahçe'ye transferinden sonra 'Yeni Alex' yakıştırmaları yapılan Brezilyalı oyuncu, "Alex ile çok farklıyız. Ben Giuliano olmak istiyorum. Giuliano olarak burada kendi tarihimi yazmak istiyorum" demişti.





