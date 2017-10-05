 İsla idmanı yarım bıraktı – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    idmanı yarım bıraktı

    İsla idmanı yarım bıraktı
    Şili Milli Takımı'na katılan Mauricio önceki günkü idmanı tamamlayamadı. Tecrübeli futbolcunun midesindeki rahatsızlık nedeniyle çalışmayı yarım bıraktığı öğrenildi. Güçten düşen İsla'nın Ekvador maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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