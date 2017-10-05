 İDEAL 11'İ BULAMADI! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    İDEAL 11'İ BULAMADI!

    İDEAL 11'İ BULAMADI!
    Kanarya'nın bu sezon en büyük handikaplarından biri 11'inin bir türlü belirlenememesi... , Osmanlıspor ve Kayserispor ile birlikte hiçbir futbolcusu 630 dakika oynamayan 3 takımdan biri. Teknik direktör Aykut Kocaman 603 dakika ile en çok 'ya şans tanıdı. Bu futbolcuyu 585 dakika ile takımı hücuma taşıyan isim olan Mathieu Valbuena takip ediyor. Sürekli kadronun değişmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin oyunu tam olarak oturmuyor.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:31
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