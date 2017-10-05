FİNAL MAÇINDA 'SEN OLSAN BARİ' ŞOKU!..

Fenerbahçe ile Banvit arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde salon hopörlerinden Aleyna Tilki'nin 'Sel olsan bari' şarkısı çalındı. Maçı izlemeye gelen sarı lacivertli taraftarlar şarkıyı protesto etti. Bilindiği üzere Galatasaray'da Gomis'in golleri sonrası Türk Telekom Stadı'nda bu şarkı çalınıyordu.



Bafetimbi Gomis'in bu şarkıyı çok sevdiği ve dans ederken ortaya çıkan görüntüleri sonrası G.Saray'ın Aleyna Tilki'den bu şarkının gollerden sonra statta çalınması için izin istendiği hatta sanatçı telif hakkı talep etmediği ifade edilmişti.



