FİNAL MAÇINDA 'SEN OLSAN BARİ' ŞOKU!..
33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazan Fenerbahçe'ye salon hopörlerinden 'Sen olsan bari' şoku!..
Fenerbahçe ile Banvit arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde salon hopörlerinden Aleyna Tilki'nin 'Sel olsan bari' şarkısı çalındı. Maçı izlemeye gelen sarı lacivertli taraftarlar şarkıyı protesto etti. Bilindiği üzere Galatasaray'da Gomis'in golleri sonrası Türk Telekom Stadı'nda bu şarkı çalınıyordu.
Bafetimbi Gomis'in bu şarkıyı çok sevdiği ve dans ederken ortaya çıkan görüntüleri sonrası G.Saray'ın Aleyna Tilki'den bu şarkının gollerden sonra statta çalınması için izin istendiği hatta sanatçı telif hakkı talep etmediği ifade edilmişti.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:49
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"KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!"
Toplam 7
Yorum
Servo Yanlız dikkat edin Valbuena Alex benzemez çünkü Alex efendi bir insandı zaten Yan Pas Geti Pas Aykut krediside yok taraftarda o yüzden
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TÜRKİYE'NİN GURURU
Toplam 1
Yorum
kaleci.com U17 Ts altyapı kalecisi Arda,Fb altyapı Bugra aynı yetenekte cıkış yapıyor maşallah kaleci konumunda şanslıyız,
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LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
Toplam 3
Yorum
Beynin yanmış Fb'nin en iyisi hee.Düşün o zaman FB ne kadar büyük ne kadar iyi topçuları var!?Demekki hakemler de olmasa maç kazanabileceğinizde yok. :)
FİNAL MAÇINDA 'SEN OLSAN BARİ' ŞOKU!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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