 FIFA RAPOR İSTEDİ – Fotomaç – 05 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    FIFA RAPOR İSTEDİ

    FIFA RAPOR İSTEDİ
    , Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan için hukukun belirlediği sürenin dolduğunu belirterek FIFA'dan oyuncunun 1 aylık maaşını istemişti. FIFA ise Hollanda Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe'den gelen raporların birbirini tutmadığını kaydetti. Maaş ödemesinin yapılması için tarafsız hastaneden rapor istedi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIFA RAPOR İSTEDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.