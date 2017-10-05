 Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    'de hazırlıklar sürüyor

    Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
    S ARI-lacivertli takım, ligin 8. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Milli oyuncularından yoksun olan Kanarya'da kuvvet çalışan futbolcular, sonrasında sahada koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman çift kale sona erdi.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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