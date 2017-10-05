 Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

    Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde, gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

    ?Fenerbahçe'de milli takımlarında bulunan oyuncular idmana katılmadı.
    Sarı-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:20
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