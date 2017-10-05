Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde, gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
?Fenerbahçe'de milli takımlarında bulunan oyuncular idmana katılmadı.
Sarı-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:20
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Lens'in durumu Töre'ye bağlı
Toplam 10
Yorum
44istanbul Takimda Lens ve Negredo iyi kullanilamiyor bence. Senol hoca bu oyunculara biraz daha özgüven ve sans verirse, cok katkilari olacagina inaniyorum. Medel de ayni.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 2
Yorum
ismail girgin taraflı PFDK adama dokunsa bi cezayı hak etse
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 3
Yorum
hakan Adamı yerinde oynatmasan olacağı budur. Aykut yarışta atını dizginleyen jokey gibidir. Ne yaptığını bilmeyen iyi oynayanları da bitiren hoca
Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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