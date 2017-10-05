Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



?Fenerbahçe'de milli takımlarında bulunan oyuncular idmana katılmadı.

Sarı-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.