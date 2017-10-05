F.BAHÇE'DE ŞOK GELİŞME!
Fenerbahçe'de 90 dakikayı çıkaramayan Soldado ve fazla kilolarından bir türlü kurtulmayı başaramayan Ozan Tufan'ın sorunları belli oldu.
Ozan Tufan'ın tiroid hormonlarında sorun olduğu ve vücutta normal değerine göre azaldığı için kilo verse bile hemen aldığı belirlendi.
Vücudunun serbest su atılımı bozulan, yani böbrekleri suyu yeterince süzemeyen oyuncunun, hipotiroidinin de metabolizmayı yavaşlattığı bildirildi. Bu yüzden de yapılan diyetlere yanıt alamadığı ve kilo vermede zorlandığı öğrenildi.
AMELİYAT OLMAK ZORUNDA
Transfer edildiği çok ayrıntılı bir sağlık kontrolünden geçen Roberto Soldado, geçen yılı 139 gün sakat geçirmesine rağmen travmatologa götürülmemişti. Bu durumun "Van Persie sakat alındı" diyen Aziz Yıldırım'ın sözlerinden birkaç gün sonra olduğu öne sürüldü.
Gelinen süreçte Soldado'nun sakatlığın ağır idman yapmasına engel olduğu ve sürekli olarak arka ve ön adalesinde ağrı hissettiği, 90 dakikayı çıkarabilmesi için yeni bir operasyon daha geçirmesi gerektiği iddia edildi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:16
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IGOR TUDOR'A CEZA!
Toplam 2
Yorum
karakartal İgor Tudor sütten çıkmış ak kaşık değil.Bu ülkenin en iyi tek dir ne (şenol Güneş) ceza veriliyorsa oda cezasına razı olacak.
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 30
Yorum
a.b ilk 6 maç takımın en iyisi valbuena idi 1 maç kötü oynadı diyemi uyum sağlayamadı oldu, adam takımın en iyisi maçları izlemedenmi bunu söylü
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ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF
Toplam 1
Yorum
dembele keşke kaleci olaymışsın. en azından top tutardın. forvette ne yaptığın belli değil.
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