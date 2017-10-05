 F.BAHÇE'DE ŞOK GELİŞME! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    F.BAHÇE'DE ŞOK GELİŞME!

    F.BAHÇE'DE ŞOK GELİŞME!

    Fenerbahçe'de 90 dakikayı çıkaramayan ve fazla kilolarından bir türlü kurtulmayı başaramayan 'ın sorunları belli oldu.

    'ın tiroid hormonlarında sorun olduğu ve vücutta normal değerine göre azaldığı için kilo verse bile hemen aldığı belirlendi.

    Vücudunun serbest su atılımı bozulan, yani böbrekleri suyu yeterince süzemeyen oyuncunun, hipotiroidinin de metabolizmayı yavaşlattığı bildirildi. Bu yüzden de yapılan diyetlere yanıt alamadığı ve kilo vermede zorlandığı öğrenildi.

    AMELİYAT OLMAK ZORUNDA
    Transfer edildiği çok ayrıntılı bir sağlık kontrolünden geçen Roberto , geçen yılı 139 gün sakat geçirmesine rağmen travmatologa götürülmemişti. Bu durumun "Van Persie sakat alındı" diyen Aziz Yıldırım'ın sözlerinden birkaç gün sonra olduğu öne sürüldü.

    Gelinen süreçte Soldado'nun sakatlığın ağır idman yapmasına engel olduğu ve sürekli olarak arka ve ön adalesinde ağrı hissettiği, 90 dakikayı çıkarabilmesi için yeni bir operasyon daha geçirmesi gerektiği iddia edildi.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:16
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