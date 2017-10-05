Efeler filede coştu: 3-2

Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe büyük bir çekişmeye sahne olan maçta İstanbul B.Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Diğer sonuçlar şöyle: Jeopark Kula B.-Afyon B.Yüntaş: 3-1, Halkbank- Beşiktaş: 3-0, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torulİnegöl Belediyespor: 1-3, Galatasaray HDI Sigorta-Maliye Piyango: 3-0, Arkas-Ziraat Bankası: 1-3.