 Efeler filede coştu: 3-2 – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Efeler filede coştu: 3-2

    Efeler filede coştu: 3-2
    Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe büyük bir çekişmeye sahne olan maçta İstanbul B.Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Diğer sonuçlar şöyle: Jeopark Kula B.-Afyon B.Yüntaş: 3-1, Halkbank- Beşiktaş: 3-0, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torulİnegöl Belediyespor: 1-3, Galatasaray HDI Sigorta-Maliye Piyango: 3-0, Arkas-Ziraat Bankası: 1-3.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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