 BU FORMA SAYESiNDE – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    BU FORMA SAYESiNDE

    BU FORMA SAYESiNDE

    Ülkesi Hollanda’nın basınına konuşan genç yıldız, milli takıma, F.Bahçe’deki performansı sayesinde seçildiğini söyledi. Met Oranje gazetesi de “Genç oyuncu Türkiye’de kendini buldu” yorumunu yaptı

    FENERBAHÇE'nin kiralık yıldızı Vincent Janssen, Türkiye'de ve sarı-lacivertli takımdaki hayatından çok memnun. Ülkesi Hollanda'nın basınına konuşan genç yıldız, Milli Takıma, sarı-lacivertlilerdeki performansı sayesinde seçildiğini söyledi. Met Oranje Gazetesi, 'in Türkiye'deki transfer süresinin uzun olmasının avantajını yaşadığını yazarken, haberde son gün Kanarya'ya gelen 23 yaşındaki forvetin burada kendini bulduğu detayı paylaşıldı. Janssen'in 'deki oyunuyla Hollanda Milli Takımı'nın 1 numaralı santrforu olduğunun altı çizildi. karşılığını vereceğim Röpor tajında Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Janssen de "Yeni bir lig ve yeni bir kulüpte güzel bir ortamla karşılaştım. Böyle bir fırsatı yakaladığım için çok şanslıyım ve mutluyum. Fenerbahçe bana kısa sürede çok şeyler kattı. Takımda kaliteli oyuncular var. Ben de sahada bana gösterilen bu ilginin karşılığını vereceğim" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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