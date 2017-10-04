VOLKAN DEMİREL ŞİKAYETÇİ OLMADI
Milli kaleci Volkan Demirel, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir taraftarın attığı cep telefonun ayağına isabet etmesiyle ilgili olarak açılan davada ifade verdi. Sanıktan şikayetçi olmadığını belirten Demirel, "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Ben sanıktan şikayetçi değilim" dedi.
Kaleci Volkan Demirel, bir önceki celse ifade vermeye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılması üzerine bugün İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatı ile birlikte geldi. Duruşmada ifade veren Volkan Demirel, sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim. Davaya da katılmak istemiyorum" dedi.
Demirel'in avukatı Mahir Işıkay ise "Biz her ne kadar şahsen şikayetçi olmasak da sanığın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Volkan Demirel hakkında daha önce çıkartılan zorla getirme kararını kaldırılan mahkeme duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İddianamede, sahaya cep telefonu fırlatan sanık Aliasker Vuran hakkında "Spor alanlarına yasak madde sokulmak, bu maddeyle spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bir önceki duruşma ifade veren sanık Aliasker Vuran, yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek "Telefonun Volkan Demirel'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim" demişti.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:28
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
EFE09 GS ATAK FUTBOL ANLAYIŞI İLE OYNASIN BJK YIDA KENDİ EVİNDE YENER.ÇÜNKÜ BJK NIN FİZİK GÜCÜ ZAYIF.GS 90 DK KOŞUP ÇALIŞIYOR.
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VOLKAN DEMİREL ŞİKAYETÇİ OLMADI
Toplam 2
Yorum
Enda Olsunlar abi şikayetci de olun yani insan gibi durmayı öğrensin bu magandalar.
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
gsi dediginden fazla puan birakir zorlu maclar karabuku evde zor yendik
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