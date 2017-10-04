SON 3 ADAY ARASINA GİRDİ
Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından verilen Yılın Avrupalı Atleti ödülü için son 3 aday arasına girdi.
EAA'dan yapılan açıklamaya göre, 2017'nin Avrupalı Atleti ödülleri için yarışacak adayların sayısı 10'dan 3'e düşürüldü. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 200 metrede 20.09 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanan 27 yaşındaki Ramil, Fransız Kevin Mayer ve Alman Johannes Vetter ile Yılın Avrupalı Erkek Atleti adayları arasında yer aldı.
Ödüller, 14 Ekim'de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:11
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ARDA TURAN "DALYA" DİYECEK
Toplam 1
Yorum
ses 1000 kere giyse nolacak,mühim olan bıraktığı izlenim.
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SARAN: “ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM”
Toplam 2
Yorum
Kadıköy Sadettin bey gel sende ali başkanın yönetimine gir çok güçlü fenerbahce yi oluşturun herkez gıpta etsin.
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SARAN: “ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM”
Toplam 2
Yorum
sergen aziz bırakmasın feneri,adam stadı yaptı,daha ne istiyosunuz :)
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