 SOLDADO'NUN SAĞI 'AKSIYOR – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'NUN SAĞI 'AKSIYOR

    SOLDADO'NUN SAĞI 'AKSIYOR
    Henüz gol ve asistle tanışamayan, Janssen geldikten sonra ise yedek kulübesine hapsolan 'nun sağ bacağının tam randıman vermediği öğrenildi. Villarreal'deyken sağ diz çapraz bağlarından ağır bir ameliyat geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalan İspanyol forvetin eski gücüne hala kavuşamadığı belirtildi. F.Bahçe'ye geldikten sonra sağ diz kapasitesi yüzde 80'e çıkartılan oyuncunun, tüm uğraşlara rağmen yüzde yüz kapasiteye ulaşamadığı vurgulandı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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