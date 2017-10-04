SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
Süper Lig'de beklenen çıkışı yapamayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Özellikle kalesini gole kapatamayan sarı lacivertlilerde ilk neşter savunma hattına vuruluyor.
Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılışının ardından sol bekte Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'ndan beklenen performansı alamadı. Zirve'nin 8 puan gerisine düşen sarı lacivertliler kaliteli transferlerle şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Kocaman'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, sezon sonu ManU ile sözleşmesi bitecek olan Daley Blind'i yakın takibe aldı.
Devre arasında İngiliz kulübüne kiralama teklifi götürmeyi planlayan Kanarya, Hollandalı oyuncuya da imza parası ödeyeceği iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester United'de pek forma şansı bulamadı. İngiliz kulübün sezon sonunda sözleşme uzatmayı düşünmediği futbolcu için, Fenerbahçe devre arasında kiralık olarak kadroya dahil etmek istiyor. Sezon sonunda ise boşa çıkacak futbolcuya uzun süreli kontrat teklif edeceği iddia edildi. Bonservis bedeli olmayacak olan Hollandalı'ya yönetim imza parası verecek.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:23
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NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
satir negredo cenk in iyi formundan dolayi su anda 2. santrafor.Lig basindan beri kac macta kac dakika oynadi ki hemen bileti kestin
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BEN ARFA İÇİN AÇIKLAMA
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Daha fazla para harcamanın anlamı olması için , takımın şampiyonluk havasına girmesi lazım ama taraftarlar olarak o havayı görmüyoruz.
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NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
carsi09 celal efendi kendi zamaninda tek bir müsbet icraatin yok simdi kenarda firsat bekle sürekli besiktasa salla. biraz daha bekleseydin
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