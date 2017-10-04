 SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI

    SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI

    Süper Lig'de beklenen çıkışı yapamayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Özellikle kalesini gole kapatamayan sarı lacivertlilerde ilk neşter savunma hattına vuruluyor.

    Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılışının ardından sol bekte Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'ndan beklenen performansı alamadı. Zirve'nin 8 puan gerisine düşen sarı lacivertliler kaliteli transferlerle şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Kocaman'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, sezon sonu ManU ile sözleşmesi bitecek olan Daley Blind'i yakın takibe aldı.

    Devre arasında İngiliz kulübüne kiralama teklifi götürmeyi planlayan Kanarya, Hollandalı oyuncuya da imza parası ödeyeceği iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester United'de pek forma şansı bulamadı. İngiliz kulübün sezon sonunda sözleşme uzatmayı düşünmediği futbolcu için, Fenerbahçe devre arasında kiralık olarak kadroya dahil etmek istiyor. Sezon sonunda ise boşa çıkacak futbolcuya uzun süreli kontrat teklif edeceği iddia edildi. Bonservis bedeli olmayacak olan Hollandalı'ya yönetim imza parası verecek.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:23
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