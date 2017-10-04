SARAN: “ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM”
Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç’u destekleyeceğini söyledi.
"Kongrede Ali Koç'u destekleyeceğim"
Saran, öğrencilerin "Fenerbahçe kongre sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz, Ali Koç'un adaylığına nasıl bakıyorsunuz, siz aday olmak istiyor musunuz" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "5 yaşından beri Fenerbahçe Başkanı olmak hayalim... Kongrede Aziz Yıldırım'ın da aday olacağını düşünüyorum. Ama ben Ali Koç'u destekleyeceğim. Ona daha çok teveccüh var. İlle de ben başkan olayım demem. Aslolan Fenerbahçe'dir, Fenerbahçe'nin geleceğidir."
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:01
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
EFE09 GS ATAK FUTBOL ANLAYIŞI İLE OYNASIN BJK YIDA KENDİ EVİNDE YENER.ÇÜNKÜ BJK NIN FİZİK GÜCÜ ZAYIF.GS 90 DK KOŞUP ÇALIŞIYOR.
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VOLKAN DEMİREL ŞİKAYETÇİ OLMADI
Toplam 2
Yorum
Enda Olsunlar abi şikayetci de olun yani insan gibi durmayı öğrensin bu magandalar.
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
gsi dediginden fazla puan birakir zorlu maclar karabuku evde zor yendik
SARAN: “ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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