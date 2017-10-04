SARAN: “ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM”

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç’u destekleyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi'nde öğrencilere önemli mesajlar verdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Saran, "Kimsenin potansiyelinizi ve hayallerinizi sınırlamasına izin vermeyin. Risk almaktan korkmayın. Adım atmaktan korkmayın. Kendinizi bilin, kendi bildiğinizi yapın. Hayatınız boyunca hiçbir şey kolay olmayacak. İş yaşamında fedakarlık, azim ve zaman yönetimi çok önemlidir. İş hayatınızda eşinize, çocuğunuza, işinize, patronunuza, annenize ve babanıza daima vakit ayırabilmelisiniz. Hayat, bir zaman yönetimidir" dedi.



"Kongrede Ali Koç'u destekleyeceğim"

Saran, öğrencilerin "Fenerbahçe kongre sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz, Ali Koç'un adaylığına nasıl bakıyorsunuz, siz aday olmak istiyor musunuz" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "5 yaşından beri Fenerbahçe Başkanı olmak hayalim... Kongrede Aziz Yıldırım'ın da aday olacağını düşünüyorum. Ama ben Ali Koç'u destekleyeceğim. Ona daha çok teveccüh var. İlle de ben başkan olayım demem. Aslolan Fenerbahçe'dir, Fenerbahçe'nin geleceğidir."