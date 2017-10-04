OLMUYOR BÖYLE GIULIANO!
Kocaman, büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen sambacı ile dün özel bir toplantı yapıp, “Kendine gel artık” uyarısı yaptı
Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki sambacı ile dün idman öncesi özel bir toplantı yapıp "kendine gelmesini" istedi. Kocaman, beklentilerini tek tek sıraladığı oyuncusuna, "Yeteneklerini ve kaliteni sahaya yansıtamıyorsun. Çok kopuk oynuyorsun. Maç içerisinde biraz parlıyor, sonra duruyorsun. Artık daha fazla sorumluluk almalısın" uyarısı yaptı. Kocaman'ın, Dirar'ın dönmesiyle Giuliano'yu yedeğe çekebileceği konuşuluyor.
Pasları başarısız, isabetli ortası yok
Attığı iki penaltı dışında 6 maçta kaleye isabetli şutu dahi olmayan Giuliano, maç başına 1 dripling atarken, 0.7 top kaptı, yüzde 39 başarılı pas gerçekleştirdi, hiç isabetli orta yapamadı. Giuliano'nun ikili mücadelelerden galip çıkma yüzdesi ise yüzde 34. Performansından kendisi de memnun olmayan Brezilyalı on numaranın, Kocaman'a uyum sorununu henüz atlatamadığını söylediği öğrenildi.
Emre BOL
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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