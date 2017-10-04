 OLMUYOR BÖYLE GIULIANO! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    OLMUYOR BÖYLE GIULIANO!

    OLMUYOR BÖYLE GIULIANO!

    Kocaman, büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen sambacı ile dün özel bir toplantı yapıp, “Kendine gel artık” uyarısı yaptı

    Süper Lig'de 7 hafta sonunda zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklıklarından birisi de ... Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldızın iki penaltı golü dışında hiçbir icraatı yok. Geçen sezonu Zenit'te 38 maçta 17 gol-9 asistle tamamlayan Giuliano'nun sarı-lacivertli takımda dibe vurması, kendisini büyük ümitlerle transfer ettiren Aykut Kocaman'a da büyük hayal kırıklığı yaşattı.

    Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki sambacı ile dün idman öncesi özel bir toplantı yapıp "kendine gelmesini" istedi. Kocaman, beklentilerini tek tek sıraladığı oyuncusuna, "Yeteneklerini ve kaliteni sahaya yansıtamıyorsun. Çok kopuk oynuyorsun. Maç içerisinde biraz parlıyor, sonra duruyorsun. Artık daha fazla sorumluluk almalısın" uyarısı yaptı. Kocaman'ın, Dirar'ın dönmesiyle Giuliano'yu yedeğe çekebileceği konuşuluyor.

    Pasları başarısız, isabetli ortası yok
    Attığı iki penaltı dışında 6 maçta kaleye isabetli şutu dahi olmayan Giuliano, maç başına 1 dripling atarken, 0.7 top kaptı, yüzde 39 başarılı pas gerçekleştirdi, hiç isabetli orta yapamadı. Giuliano'nun ikili mücadelelerden galip çıkma yüzdesi ise yüzde 34. Performansından kendisi de memnun olmayan Brezilyalı on numaranın, Kocaman'a uyum sorununu henüz atlatamadığını söylediği öğrenildi.

    Emre BOL
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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