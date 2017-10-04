 OBRADOVIC'TEN ZAFER YORUMU – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    OBRADOVIC'TEN ZAFER YORUMU

    OBRADOVIC'TEN ZAFER YORUMU

    Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı zor bir mücadelenin ardından kazandıklarını söyledi.

    Ankara Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Sırp başantrenör, Banvit'i tebrik ettiğini belirterek, "Çok güzel oynadılar. İki takım adına zor bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar önde olsak da geriden gelmeyi başardılar." dedi.

    Oyuncularının büyük bir istekle mücadele ettiğini dile getiren Obradovic, "Herkes katkıda bulundu. Ankara'daki taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizim için her zaman özeller. Bize yardımcı oldular. Düzeltmemiz gerekenler var. Daha ilk maçtı. Çok yoğun bir tempoya gireceğimiz için hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.

    FIBA ile Avrupa Ligi organizasyonu arasındaki çekişmeyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Sırp teknik adam, "Oyuncular kontrat yaparken takımları ile yapıyorlar. İlk sorumlulukları antrenman ve maçlarda bulunmak zorunluluğu. Zor durumda bırakıyorlar. Çok zorlu bir süreç. Benim bu konuda duruşum var ama sonuç ve karar oyuncularda. Onlardan sonra ya kulüpler ya da federasyon cezayı çekecek." ifadelerini kullandı.

    Doğuş'un İtalyan oyuncusu Luigi Datome de yaptığı açıklamada, "İlk maçımızda iyi bir başlangıç oldu. İlk kupamız oldu. Çok mutluyuz. Hedeflerimiz için çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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