OBRADOVIC'TEN ZAFER YORUMU
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı zor bir mücadelenin ardından kazandıklarını söyledi.
Ankara Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Sırp başantrenör, Banvit'i tebrik ettiğini belirterek, "Çok güzel oynadılar. İki takım adına zor bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar önde olsak da geriden gelmeyi başardılar." dedi.
Oyuncularının büyük bir istekle mücadele ettiğini dile getiren Obradovic, "Herkes katkıda bulundu. Ankara'daki taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizim için her zaman özeller. Bize yardımcı oldular. Düzeltmemiz gerekenler var. Daha ilk maçtı. Çok yoğun bir tempoya gireceğimiz için hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.
FIBA ile Avrupa Ligi organizasyonu arasındaki çekişmeyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Sırp teknik adam, "Oyuncular kontrat yaparken takımları ile yapıyorlar. İlk sorumlulukları antrenman ve maçlarda bulunmak zorunluluğu. Zor durumda bırakıyorlar. Çok zorlu bir süreç. Benim bu konuda duruşum var ama sonuç ve karar oyuncularda. Onlardan sonra ya kulüpler ya da federasyon cezayı çekecek." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Luigi Datome de yaptığı açıklamada, "İlk maçımızda iyi bir başlangıç oldu. İlk kupamız oldu. Çok mutluyuz. Hedeflerimiz için çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:14
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MİLLİ TAKIM SEVİNCİ
Toplam 5
Yorum
ismail abdülkadir ,olcay ve onur da mutlaka alınmalıydı
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SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
Toplam 39
Yorum
Barzino Bjk liyim su aykut ve aziz gıtsın fener donsun artık sahalara nedır bu takımı bıtırdıler koca cınarı maskara ettıler mıllete uyuz oldum
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63 maçta 23 galibiyet
Toplam 11
Yorum
ts61 bu ne demek biliyormusn namıdiyar omuz sallayan muharrem usta seri galibiyet olmasaydı geçen sezon küme düşürecektin takımı
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