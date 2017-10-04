Kocaman PFDK’da
F.Bahçe’nin hocası, Akhisar maçı sonrası “hakeme tepkisi” nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi. Hakem odasına inen yönetici Ali Yıldırım’ın sevkine ise gerek duyulmadı
İşte 'Alper' raporu: Rakibe darbesi var
TFF Hukuk Kurulu, Akhisar maçında direkt kırmızı kart gören Alper Potuk'u ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Hakem Bülent Yıldırım, Alper'i rakibinin kaval kemiğine yönelik darbesinden dolayı ihraç ettiğini ve Akhisarsporlu oyuncunun bu nedenle tedavi gördüğüne raporunda yer verdi. Alper, minimum 2 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya. Alper darbesi olmadığını ileri sürmüştü. Ceza kurulu buna ikna olursa, geçmişteki örneklerden de yola çıkarak Alper'e "Bir maç men" de çıkabilir.
Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz
F.BAHÇE, PFDK'nın sevklerle ilgili yazısını kulübün internet sitesinden yayınlarken bir de açıklama geçti. Açıklamada, "Akhisar karşılaşmasıyla ilgili olarak PFDK tarafından tarafımıza ulaşan yazının ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır. Kamuoyunun, söz konusu maçla ilgili nasıl bir futbol düzeni içerisinde yer aldığımıza dair takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" denildi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:30
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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