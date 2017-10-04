Kocaman PFDK’da

F.Bahçe’nin hocası, Akhisar maçı sonrası “hakeme tepkisi” nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi. Hakem odasına inen yönetici Ali Yıldırım’ın sevkine ise gerek duyulmadı

Sarı-lacivertlilerin deplasmanda Akhisar'a 1-0 yenilip 9 kişi tamamladığı maç sonrası hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösteren Aykut Kocaman, "sportmenliğe aykırı" sözlerinden dolayı PFDK'ya sevk edildi. Raporda, Kocaman'ın "Çok merak ediyorum. TFF'den özel bir talimat mı aldınız. Geçen haftanın diyetini mi ödedik. Oyuncumu ne gördün de attın" sözlerine yer verildi. Maçtan sonra hakem soyunma odasına inen yönetici Ali Yıldırım için işlem yapılmazken, sarı-lacivertli kulübün, taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.



İşte 'Alper' raporu: Rakibe darbesi var

TFF Hukuk Kurulu, Akhisar maçında direkt kırmızı kart gören Alper Potuk'u ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Hakem Bülent Yıldırım, Alper'i rakibinin kaval kemiğine yönelik darbesinden dolayı ihraç ettiğini ve Akhisarsporlu oyuncunun bu nedenle tedavi gördüğüne raporunda yer verdi. Alper, minimum 2 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya. Alper darbesi olmadığını ileri sürmüştü. Ceza kurulu buna ikna olursa, geçmişteki örneklerden de yola çıkarak Alper'e "Bir maç men" de çıkabilir.



Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz

F.BAHÇE, PFDK'nın sevklerle ilgili yazısını kulübün internet sitesinden yayınlarken bir de açıklama geçti. Açıklamada, "Akhisar karşılaşmasıyla ilgili olarak PFDK tarafından tarafımıza ulaşan yazının ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır. Kamuoyunun, söz konusu maçla ilgili nasıl bir futbol düzeni içerisinde yer aldığımıza dair takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" denildi.