İNANCIMIZI YİTİRMEDİK

SOUZA'YI

'nin orta sahadaki savaşçı ismi, ligdeki konumlarına rağmen şampiyonluk umutlarını koruduklarını söyledi. Karamsarlığa kapılmadıklarını, çalışmalarınabelirten Brezilyalı futbolcu, ligin ilk yarısını bile lider tamamlayabileceklerini söyledi. İşte Josef'in açıklamalarından öne çıkanlar:kaybetmedik. Skorlar kötü de olsa biz her zaman. Büyük takımlarla karşılaştık ve önümüzde hala oynamamız gereken çok zorlu karşılaşmalar var. Ligin ilk yarısını lider bitirebilecek konumdayız.an takımın inşa süresi devam ediyor. Eğer bu süreci iyi bir şekilde geçirebilirsek, takım ilerleyen dönem için çok daha güçlü bir noktaya gelecektir.Üç aylık süreci geride bıraktık. Umarım bu gelişimimizi sürdürür, sezon sonunda şampiyon oluruz; hocamız da emeğinin, çalışmalarının karşılığını almış olur.Pozisyonum da bazı değişiklikler oldu bu sezon. Artık biraz daha geride kalıyorum. Takımın dengesini sağlamaya çalışıyorum.Taraftarlarımız geçtiğimiz sezon gibi ceza sahasına giren, gol arayan bir Souza bu sezon o kadar göremeyecek.Performansımın burada iyi olduğunu, daha da iyi olacağını düşünüyorum"Alex de Souza farklı, sıra dışı bir oyuncuydu. Futbolcu olarak bambaşka bir adamdı. O burada kendi hikayesini yazdı. Ben de Türkiye'de kendi hikayemi oluşturmak istiyorum.- Mehmet Ekici gerçekten sıra dışı bir oyuncu.Onun toparlanmasını, sahalara geri dönmesini iple çektik. Sadece benim ve Ozan Tufan'ın değil, tüm takımın işini kolaylaştıracak bir oyuncu.- Futbolu bıraktıktan sonra da hayatımı Rio'da geçireceğim. Ama Rio'yu bir kenara bırakırsak ikinci sırada kesinlikle İstanbul geliyor.Kendimi bu güzel şehirde son derece güvende ve huzurlu hissediyorum.- Türkiye 'nin çeşitli bölgelerini keşfetmeye çalışıyorum. Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Bu ülkeyi tanımak, bu ülkenin tarihi güzelliklerini -görmek benim için önemli.* BEŞ İKT AŞ maçında televizyonunu kıran taraftarın adres bilgilerini aldım, ona yeni bir TV alacağım.Ama bir böyle bir şeyi bir daha yapmayacağım.Kimse televizyonunu kırmasın.