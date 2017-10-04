İNANCIMIZI YİTİRMEDİK
Aldıkları kötü sonuçlara rağmen asla karamsarlığa kapılmadıklarını belirten sarı-lacivertlilerin sambacısı, “İlerleyen dönemde daha güçlü bir noktaya geleceğiz. Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
HOCAMIZ DA HAK EDİYOR
Şu an takımın inşa süresi devam ediyor. Eğer bu süreci iyi bir şekilde geçirebilirsek, takım ilerleyen dönem için çok daha güçlü bir noktaya gelecektir. Aykut hocayla yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Üç aylık süreci geride bıraktık. Umarım bu gelişimimizi sürdürür, sezon sonunda şampiyon oluruz; hocamız da emeğinin, çalışmalarının karşılığını almış olur.
GOL ARAYAN SOUZA'YI FAZLA GÖREMEZSİNİZ
"Pozisyonum da bazı değişiklikler oldu bu sezon. Artık biraz daha geride kalıyorum. Takımın dengesini sağlamaya çalışıyorum. Emniyet supabı gibi değerlendirebiliriz pozisyonumu. Taraftarlarımız geçtiğimiz sezon gibi ceza sahasına giren, gol arayan bir Souza bu sezon o kadar göremeyecek. Ama kendimi çok iyi hissettiğim bir pozisyonda oynuyorum. Performansımın burada iyi olduğunu, daha da iyi olacağını düşünüyorum"
JOSEF'TEN TAŞANLAR
Alex de Souza farklı, sıra dışı bir oyuncuydu. Futbolcu olarak bambaşka bir adamdı. O burada kendi hikayesini yazdı. Ben de Türkiye'de kendi hikayemi oluşturmak istiyorum.
- Mehmet Ekici gerçekten sıra dışı bir oyuncu.
Onun toparlanmasını, sahalara geri dönmesini iple çektik. Sadece benim ve Ozan Tufan'ın değil, tüm takımın işini kolaylaştıracak bir oyuncu.
- Futbolu bıraktıktan sonra da hayatımı Rio'da geçireceğim. Ama Rio'yu bir kenara bırakırsak ikinci sırada kesinlikle İstanbul geliyor.
Kendimi bu güzel şehirde son derece güvende ve huzurlu hissediyorum.
- Türkiye 'nin çeşitli bölgelerini keşfetmeye çalışıyorum. Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Bu ülkeyi tanımak, bu ülkenin tarihi güzelliklerini -görmek benim için önemli.
* BEŞ İKT AŞ maçında televizyonunu kıran taraftarın adres bilgilerini aldım, ona yeni bir TV alacağım.
Ama bir böyle bir şeyi bir daha yapmayacağım.
Kimse televizyonunu kırmasın.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:21
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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