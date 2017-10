"HEDEFİMİZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK"

Aziz Yıldırım'ın dergide yer alan yazısı şöyle;

"Geçtiğimiz ay içinde kardeşim, dostum, dava ve yol arkadaşım sevgili Hakan Dinçay'ı kaybettik. Gerek benim gerekse camiamızın acısı büyüktür. Sizler onu yıllarca Kulübümüze hizmet eden bir yöneticimiz olarak tanıdınız. Voleybol Şubemize büyük emekler verdi. Erkek ve kadın voleybol takımlarımızın yurt içinde ve yurt dışında kazandığı tüm şampiyonluklarda onun emeği vardır. Avrupa çapında marka olan kadın voleybol takımımız Dünya Şampiyonu olduğunda da şubemizin başındaydı. 2014 yılında kadın ve erkek takımımız bir saat arayla CEV Şampiyonu olup, Kulübümüz hiçbir kulübe nasip olmayacak tarihi bir başarı kazanırken de, hep O vardı.



"HAKAN DİNÇAY KARDEŞİM; MEKANIN CENNET OLSUN"

Bunlar, sizlerin görebildiği Hakan Dinçay. Bir de direkt olarak görmediğiniz Hakan Dinçay vardı. Biraz o Hakan Dinçay'dan bahsetmek, O'nu bu yönü ile tanımayanlara anlatmak istiyorum: Tam anlamıyla gerçek bir dosttu. Dostluğu kötü gün dostluğuydu. Sevinçte, başarıda öne çıkmaz; üzüntüde ve tasada ise hep en önde dururdu. 3 Temmuz mücadelesinde ilk günden itibaren Fenerbahçe davasına sahip çıktı, bizimle ağladı, bizimle güldü; ama bizi bir gün bile yalnız bırakmadı. Hasta yatağında hatta son nefesini verdiği ana kadar davamız için çaba sarf etti. Beraat kararlarımızın Yargıtay'da onanmasını görmek en büyük dileğiydi. Davanın bizlerin değil, Fenerbahçe'nin beka davası olduğunu bilen ve buna uygun olarak sportif rekabet için görevlerini sonuna kadar yapan ve aynı zamanda davaya kendini adayanlardandı. Hatırası gönlümüzde büyük yer tutan, büyük Fenerbahçeli Hakan Dinçay kardeşim; mekanın cennet olsun! Rahat uyu. Bu vesile ile, Hakan Dinçay'ın değerli eşine, çocuklarına ve tüm sevenlerine bir kere daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum.



Asbaşkanımız Hakan Dinçay'ın vefatının ardından, erkek voleybol takımımızın Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek Kupa'nın sahibi olması, son derece önemlidir. Kendilerini bu anlamlı başarıdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.

Zadar Turnuvası'nda Şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş Erkek basketbol takımımızı da tebrik ediyorum. Kadrosunu yenileyerek yeniden yapılanan takımımızı, geçtiğimiz sezon bıraktığı noktadan devam ediyor görmek, bizleri son derece mutlu etmiştir. Takımımızdan beklentimiz; geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hem Lig'de, hem de Avrupa'da şampiyon olması, mücadelesi ile kalplerine taht kurduğu camiamızı bir kez daha mutlu etmesidir. Bununla birlikte, sezon öncesi hazırlıklar kapsamında kadın basketbol takımımız, Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde organize edilen 2. Topuk Yaylası Kadın Basketbol Turnuvası'nı ve Kayseri'de organize edilen 11. Erciyes Cup Basketbol Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Kendilerine yoğun başlayan hazırlık döneminde ve yeni sezonda başarılar diliyorum.



"SPORTİF BAŞARILARIMIZ BİZİ GURURLANDIRDI"

Her ay alt alta yazıldığında listenin gittikçe uzadığı sportif başarılarımız, bu ay da bizi önemli ölçüde gururlandırdı. Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden genç atletlerimiz, hem kızlar hem de erkeklerde şampiyon oldu. Genç masa tenisi sporcularımız, Gençler İstanbul Takım ve Ferdi İl Birinciliği maçlarında kızlarda şampiyon, erkeklerde ise 2. olurken, Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli boksörlerimizden 2'si finale yükseldi. Bütün bunlarla birlikte, Balkan Kürek Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli kürekçilerimiz İsmail Ali Bekiroğlu ile Aydın İnanç Şahin, iki tekte Balkan Gençler Şampiyonluğu'na ulaşırken, U23 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli kürekçiler Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal hafif kilo iki tekte Avrupa Şampiyonu oldu. Türk sporunun geleceğinin temelini inşa eden ve büyük eforlar sonucu bu seviyelere ulaşan sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geçen ay bizleri Londra'da gururlandıran ve tarihi bir başarı elde ederek ülkemizin bayrağını göndere çeken Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülüne layık görüldü, kendisini bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.



"HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK"

Kulübümüz bünyesindeki tüm takımlar kadrolarını oluşturdu, transferlerini tamamladı ve her alandaki mücadelelerine başladı. Hedefimiz; yarıştığımız her kulvarda şampiyonluk. Profesyonel futbol, erkek ve kadın basketbol, erkek ve kadın voleybol ile diğer tüm amatör branşlarımızda sizleri mutlu edecek, Fenerbahçe'ye yakışır mücadeleler verecek ve Müzemize kupalar kazandıracak takımların oluşturulması için ben ve yönetici arkadaşlarım bütün bir yaz, transfer dönemi boyunca, büyük bir çaba ve emek harcadık. Bu uğurdaki tek amacımız; siz Fenerbahçelilerin ve tüm camiamızın mutluluğuydu. Umarım; kurduğumuz kadrolar bizi mahcup etmez ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tarihi bir sezon yaşatırlar.

Burada profesyonel futbol takımımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Büyük bütçelerle, büyük emekler harcanarak ve her türlü şart zorlanarak oluşturulan profesyonel futbol takımımız, sezona beklediğimiz gibi başlamadı. Ancak biz geçen her günün lehimize olacağına inanıyoruz. Bu yolda, Beşiktaş maçında tribünlerimizi doldurarak bizim gibi takıma olan inançlarını gösteren büyük taraftarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Takımımız daha da iyi olacaktır.



Geride bıraktığımız eylül ayında, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve temel taşlarına tarihi bir tehdit oluşturan Paralel Devlet Yapılanması'na ilk büyük tepkiyi koyan kadınlarımızın, hınca hınç doldurduğu stadımızda gösterdikleri büyük tepkinin vesile olduğu, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladık. Varoluşumuzun sebebi, her şeyden daha değerli kadınlarımızın gününü buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca bu yıl ki eğitim-öğretim sezonu için çalan ders zilinin, tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, kendilerine başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.



Bu yıl, Ekim ayı içerisinde büyük bir gururla bir kez daha kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yıldönümünü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olacağını bir kez daha yinelemek istiyorum."