FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevkinden sonra Fenerbahçe resmi sitesinden kendilerine gelen belgeleri yayınladı.
Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevkinden sonra Fenerbahçe resmi sitesinden kendilerine gelen belgeleri yayınladı. Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''29 Eylül 2017 Cuma günü, deplasmanda oynadığımız ve milyonlarca futbolseverin takip ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, PFDK tarafından bugün tarafımıza ulaşan yazının ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyunun yayıncı kuruluşa ait görüntülerden de takip ettiği söz konusu karşılaşmayla ilgili nasıl bir futbol düzeni içerisinde yer aldığımıza dair takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.''
Fenerbahçe resmi sitesinden PFDK'nın kulübe gönderdiği belgelerin asılları da kamuoyuyla paylaşıldı.
"TFF'DEN TALİMAT MI ALDINIZ?"
Karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Çınar'ın PFDK'ya gönderdiği raporda, Aykut Kocaman'ın maçtan sonra sarf ettiği sözler yer aldı. Serkan Çınar raporda şu ifadeleri kullandı:
"Maçın bitiş düdüğünü müteakip Fenerbahçe Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ekibimle birlikte soyunma odasına doğru yöneleceğim esnada, henüz yeşil alanda iken yanımıza kadar yaklaşarak doğrudan bana, "Çok merak ediyorum TFF'den özel bir talimat mı aldınız? Geçen haftanın diyetini mi ödedik? Oyuncumu ne gördün de attın? Şeklinde konuşmuştur. Ben de kendisine "Lütfen hocam maç bitti lütfen" demem üzerine arkasını dönerek başka bir şey söylemeden uzaklaşmıştır. Hakem ekibi olarak başka bir sorun olmadan hakem odasına girilmiştir." ifadelerini kullandı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:08
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FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Toplam 13
Yorum
KARA KARTAL YEDİGİN HAKLARDA BOĞULACAKSIN FENERBAHÇE
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DEVLER LİGİ'NE İKİ TAKIM!
Toplam 8
Yorum
GS Bu hasetlik nedir, arkdas, adamlar calisiyr, hakediyor, cokda iyi is yaptilar, Gs; Fb yillardan beri hakkiylami smpiyn oldu saniyrsun?
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1 TAŞLA 3 KUŞ!
Toplam 14
Yorum
avrupafatıhı12 bu stadyumumuzun fuul oldugunu ne zman gorecezz bence yonetım gelmeyenlerın bıletlerını ıptaletsın .DAH STADIMIZI GÖRMEYENLER VAR MERSİİ
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