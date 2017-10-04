 ESKİ TAKIMINI UNUTMADI – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    ESKİ TAKIMINI UNUTMADI

    ESKİ TAKIMINI UNUTMADI

    Eskişehirspor altyapısında yetiştikten sonra A takımda başarılı performans sergileyerek Fenerbahçe'ye transfer olan Alper Potuk eski takımını unutmadı.

    Zor günler geçiren Eskişehirspor için Eskişehirspor'u Koruma Derneği (ESKOD) altyapı sporcularının kullandığı sentetik saha için yenileme kampanyası başlattı. Bu kampanyaya Alper Potuk'un da katıldığını duyuran Eskişehirspor'u Koruma Derneği (ESKOD) şu açıklamayı yaptı:

    "Altyapı sentetik saha yenilenmesi kampanyamız resmi olarak 2 Ekim 2017 Pazartesi günü başladı. Eski futbolcumuz Alper Potuk 50 bin TL ile destek olmuş ve desteğinin devam edeceğini beyan etmiştir. Kendisine camiamız adına teşekkür ederiz."
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:06
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