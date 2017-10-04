ESKİ TAKIMINI UNUTMADI
Eskişehirspor altyapısında yetiştikten sonra A takımda başarılı performans sergileyerek Fenerbahçe'ye transfer olan Alper Potuk eski takımını unutmadı.
Zor günler geçiren Eskişehirspor için Eskişehirspor'u Koruma Derneği (ESKOD) altyapı sporcularının kullandığı sentetik saha için yenileme kampanyası başlattı. Bu kampanyaya Alper Potuk'un da katıldığını duyuran Eskişehirspor'u Koruma Derneği (ESKOD) şu açıklamayı yaptı:
"Altyapı sentetik saha yenilenmesi kampanyamız resmi olarak 2 Ekim 2017 Pazartesi günü başladı. Eski futbolcumuz Alper Potuk 50 bin TL ile destek olmuş ve desteğinin devam edeceğini beyan etmiştir. Kendisine camiamız adına teşekkür ederiz."
"Altyapı sentetik saha yenilenmesi kampanyamız resmi olarak 2 Ekim 2017 Pazartesi günü başladı. Eski futbolcumuz Alper Potuk 50 bin TL ile destek olmuş ve desteğinin devam edeceğini beyan etmiştir. Kendisine camiamız adına teşekkür ederiz."
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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ONUR'A YARADI
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK KAPTAN baksoy ne anlıyorsun kardeşim sen kalecilikten de konuşuyorsun ONURUN yan topları zayıf ama birebirde üstüne yoktur.
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BEN ARFA İÇİN AÇIKLAMA
Toplam 17
Yorum
fb44_ azizin gitmeden son kazığı olacak bize..
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KIRILMA NOKTASI TAM DA ŞİMDİ!
Toplam 8
Yorum
fb44_ hahahah :):):):)
ESKİ TAKIMINI UNUTMADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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