BEN ARFA İÇİN AÇIKLAMA
PSG’de kadro dışı kalan ve büyük sıkıntı yaşayan Hatem Ben Arfa’nın menajeri Ouazine ile görüşmeler yeniden başlayacak...
YENİDEN BAŞLAYABİLİRİZ
Fransız yıldızın menajeri Michel Ouazine'in Sarı-Lacivertli yöneticilere, "Hatem şu andaki konumundan dolayı çok mutsuz. Devre arasında transfer görüşmelerine yeniden başlayabiliriz" dediği öğrenildi.
B TAKIMI'YLA İDMAN YAPIYOR
F.bahçe'nin ısrarcı tavrına rağmen Türkiye'ye gelmeyi bir türlü kabul etmeyen Fransız yıldız kısa bir süre önce PSG'de kadro dışı kalmıştı. Yıldız futbolcu B Takımı'yla çalışmalarını sürdürüyor.
BU KEZ OCAK AYINDA BİTER!
Artık takımdan ayrılmaya karar veren Ben Arfa'nın bu kez Fenerbahçe'ye gelmeye daha sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fransız basını da artık bu transferin Ocak ayında bitebileceğini vurguluyor.
KOCAMAN'IN BÜYÜK GÖZDESİ
Aykut Kocaman transfer döneminin ilk gününden bu yana Hatem Ben Arfa'nın transferi için çok ısrarcı olmuş fakat görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
DERTLERE İLAÇ OLUR
Avrupa futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olan Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe'nin hücumda yaşadığı sorunlara çözüm olacak bir isim..
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:50
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FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Toplam 13
Yorum
KARA KARTAL YEDİGİN HAKLARDA BOĞULACAKSIN FENERBAHÇE
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DEVLER LİGİ'NE İKİ TAKIM!
Toplam 8
Yorum
GS Bu hasetlik nedir, arkdas, adamlar calisiyr, hakediyor, cokda iyi is yaptilar, Gs; Fb yillardan beri hakkiylami smpiyn oldu saniyrsun?
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1 TAŞLA 3 KUŞ!
Toplam 14
Yorum
avrupafatıhı12 bu stadyumumuzun fuul oldugunu ne zman gorecezz bence yonetım gelmeyenlerın bıletlerını ıptaletsın .DAH STADIMIZI GÖRMEYENLER VAR MERSİİ
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