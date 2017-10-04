 Ali Şen: F.Bahçe’nin gücü test edilmesin! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ali Şen: F.Bahçe’nin gücü test edilmesin!

    Ali Şen: F.Bahçe’nin gücü test edilmesin!
    Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, TFF'ye ve hakemlere çattı. Radyospor'a konuşan Şen, "Otoriteler, son maçta hakemin yanlış düdük çaldığını belirtti. Hakem de insandır ve hata yapar. Federasyon ne ile değerlendirilir? Milli Takım'ın başarısı, hakemlerin adil yönetimi, eğitim eksikliğini gidermek... Futbolu seven bir Cumhurbaşkanı var. Bu imkanları TFF kullanacak. Fenerbahçe'nin gücü her zaman vardır. Bbu gücü test etmesinler, çünkü altında kalırlar" dedi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Şen: F.Bahçe’nin gücü test edilmesin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.