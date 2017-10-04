Ali Şen: F.Bahçe’nin gücü test edilmesin!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, TFF'ye ve hakemlere çattı. Radyospor'a konuşan Şen, "Otoriteler, son maçta hakemin yanlış düdük çaldığını belirtti. Hakem de insandır ve hata yapar. Federasyon ne ile değerlendirilir? Milli Takım'ın başarısı, hakemlerin adil yönetimi, eğitim eksikliğini gidermek... Futbolu seven bir Cumhurbaşkanı var. Bu imkanları TFF kullanacak. Fenerbahçe'nin gücü her zaman vardır. Bbu gücü test etmesinler, çünkü altında kalırlar" dedi.