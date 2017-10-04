Alex: Kocaman efsanedir

ALE X de Souza, teknik direktör Aykut Kocaman'a övgü yağdırdı. Bir taraftar sosyal medyada Alex ile Aykut Kocaman'ın yan yana bir resmini göndererek, sambacıya "Kaptan bu kim" dedi. Alex ise bu soruya, "Aykut Kocaman! Kulübün bir efsanesi" yanıtını gönderdi. Alex'in bu cevabı sarı-lacivertli taraftarların beğenisini aldı.