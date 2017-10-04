 Alex: Kocaman efsanedir – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Alex: Kocaman efsanedir

    Alex: Kocaman efsanedir
    ALE X de Souza, teknik direktör Aykut Kocaman'a övgü yağdırdı. Bir taraftar sosyal medyada Alex ile Aykut Kocaman'ın yan yana bir resmini göndererek, sambacıya "Kaptan bu kim" dedi. Alex ise bu soruya, "Aykut Kocaman! Kulübün bir efsanesi" yanıtını gönderdi. Alex'in bu cevabı sarı-lacivertli taraftarların beğenisini aldı.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alex: Kocaman efsanedir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.