 VOLKAN'IN EMRE KORKUSU – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    VOLKAN'IN EMRE KORKUSU

    VOLKAN'IN EMRE KORKUSU

    Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında gösterdiği düşük performans nedeniyle kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel'de 'Emre Belözoğlu' korkusu olduğu iddia edildi.

    Üç haftadır teknik direktör Aykut Kocaman'la asgari oranda görüşen ve sezon başında imzalanan 1 yıllık sözleşme sonrası morali bozulan tecrübeli kaleci, Emre Belözoğlu'na yapıldığı gibi kendisine de yeni sözleşme önerilmemesinden korkuyor. Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları çıktıktan hemen sonra sözleşmesi uzatılan Alper Potuk'tan sonra kendisinin sözleşmesiyle ilgili hiç konuşulmaması da Volkan'ı huzursuz ederken, tecrübeli kaleci bu durumun sorumlusu olarak da Aykut Kocaman'ı görüyor.

    40 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYORDU
    Bilindiği gibi Volkan Demirel, daha önce yaptığ açıklamalarda "15 yıldır hizmet ettiğim, gönülden hizmet ettiğim kulübe imza attım. 40 yaşına kadar oynamak istiyorum" demiş ve hedefinin Müjdat Yetkiner'in rekorunu kırmak istediğini söylemişti.

    MÜJDAT YETKİNER'İN REKORU
    Volkan'ın 'Rekorunu kırmak istiyorum' dediği Müjdat Yetkiner ise 1979-1996 yılları arasında sarı-lacivertli forma altında 570 resmi maça çıkmış ev 'Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen futbolcu' unvanını kazanmıştı. Volkan Demirel ise sarı-lacivertli formayla henüz 500. maçına dahi çıkamamış durumda.

    FUTBOLCU KÜNYESİ
    Doğum tarihi: 27 Ekim 1981
    Doğum yeri: İstanbul / TÜRKİYE
    Uyruğu: TÜRKİYE
    Boyu: 1,91 cm
    Mevki: Kaleci
    Kullandığı ayak: Sağ ayak
    Forma giydiği takımlar:
    Kartalspor Alt, Kartalspor, Fenerbahçe.
    Güncel kulüp: Fenerbahçe
    Takıma katılma tarihi: 6 Ağustos 2002
    Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2018

    Fenerbahçe 2016-2017 sezonu performansı: 3790 dakika, 42 maç, yediği gol 37, 7 sarı kart.
    Fenerbahçe 2017-2018 sezonu performansı: 540 dakika, 6 maç, yediği gol 10.

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    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:27
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