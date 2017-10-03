VOLKAN'IN EMRE KORKUSU
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında gösterdiği düşük performans nedeniyle kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel'de 'Emre Belözoğlu' korkusu olduğu iddia edildi.
Üç haftadır teknik direktör Aykut Kocaman'la asgari oranda görüşen ve sezon başında imzalanan 1 yıllık sözleşme sonrası morali bozulan tecrübeli kaleci, Emre Belözoğlu'na yapıldığı gibi kendisine de yeni sözleşme önerilmemesinden korkuyor. Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları çıktıktan hemen sonra sözleşmesi uzatılan Alper Potuk'tan sonra kendisinin sözleşmesiyle ilgili hiç konuşulmaması da Volkan'ı huzursuz ederken, tecrübeli kaleci bu durumun sorumlusu olarak da Aykut Kocaman'ı görüyor.
40 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYORDU
Bilindiği gibi Volkan Demirel, daha önce yaptığ açıklamalarda "15 yıldır hizmet ettiğim, gönülden hizmet ettiğim kulübe imza attım. 40 yaşına kadar oynamak istiyorum" demiş ve hedefinin Müjdat Yetkiner'in rekorunu kırmak istediğini söylemişti.
MÜJDAT YETKİNER'İN REKORU
Volkan'ın 'Rekorunu kırmak istiyorum' dediği Müjdat Yetkiner ise 1979-1996 yılları arasında sarı-lacivertli forma altında 570 resmi maça çıkmış ev 'Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen futbolcu' unvanını kazanmıştı. Volkan Demirel ise sarı-lacivertli formayla henüz 500. maçına dahi çıkamamış durumda.
FUTBOLCU KÜNYESİ
Doğum tarihi: 27 Ekim 1981
Doğum yeri: İstanbul / TÜRKİYE
Uyruğu: TÜRKİYE
Boyu: 1,91 cm
Mevki: Kaleci
Kullandığı ayak: Sağ ayak
Forma giydiği takımlar:
Kartalspor Alt, Kartalspor, Fenerbahçe.
Güncel kulüp: Fenerbahçe
Takıma katılma tarihi: 6 Ağustos 2002
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2018
Fenerbahçe 2016-2017 sezonu performansı: 3790 dakika, 42 maç, yediği gol 37, 7 sarı kart.
Fenerbahçe 2017-2018 sezonu performansı: 540 dakika, 6 maç, yediği gol 10.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:27
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BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN SKANDALI
Toplam 1
Yorum
teksas bizimdir yanlıs anons diyelim bız buna :D
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Lucescu'ya şok ceza!
Toplam 6
Yorum
Lucescu cezanın veriliş nedenine bak..gülermisin ağlarmısın ..
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Ne Cenk mutlu ne Negredo!
Toplam 5
Yorum
bjk smokie :) bunlar hep hırstan takıma katkı yapmak için sadece bi sistem olmalı ya maçına göre ya oyuna göre
VOLKAN'IN EMRE KORKUSU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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