VOLKAN'IN EMRE KORKUSU

Üç haftadır teknik direktör Aykut Kocaman'la asgari oranda görüşen ve sezon başında imzalanan 1 yıllık sözleşme sonrası morali bozulan tecrübeli kaleci, Emre Belözoğlu'na yapıldığı gibi kendisine de yeni sözleşme önerilmemesinden korkuyor. Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları çıktıktan hemen sonra sözleşmesi uzatılan Alper Potuk'tan sonra kendisinin sözleşmesiyle ilgili hiç konuşulmaması da Volkan'ı huzursuz ederken, tecrübeli kaleci bu durumun sorumlusu olarak da Aykut Kocaman'ı görüyor.

40 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYORDU

Bilindiği gibi Volkan Demirel, daha önce yaptığ açıklamalarda "15 yıldır hizmet ettiğim, gönülden hizmet ettiğim kulübe imza attım. 40 yaşına kadar oynamak istiyorum" demiş ve hedefinin Müjdat Yetkiner'in rekorunu kırmak istediğini söylemişti.

MÜJDAT YETKİNER'İN REKORU

Volkan'ın 'Rekorunu kırmak istiyorum' dediği Müjdat Yetkiner ise 1979-1996 yılları arasında sarı-lacivertli forma altında 570 resmi maça çıkmış ev 'Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen futbolcu' unvanını kazanmıştı. Volkan Demirel ise sarı-lacivertli formayla henüz 500. maçına dahi çıkamamış durumda.

FUTBOLCU KÜNYESİ

Doğum tarihi: 27 Ekim 1981

Doğum yeri: İstanbul / TÜRKİYE

Uyruğu: TÜRKİYE

Boyu: 1,91 cm

Mevki: Kaleci

Kullandığı ayak: Sağ ayak

Forma giydiği takımlar:

Kartalspor Alt, Kartalspor, Fenerbahçe.

Güncel kulüp: Fenerbahçe

Takıma katılma tarihi: 6 Ağustos 2002

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2018

Fenerbahçe 2016-2017 sezonu performansı: 3790 dakika, 42 maç, yediği gol 37, 7 sarı kart.

Fenerbahçe 2017-2018 sezonu performansı: 540 dakika, 6 maç, yediği gol 10.

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