VALBUENA'DAN İLGİNÇ DERBİ YORUMU
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Beşiktaş ile oynadıkları maçla ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Lyon'dan kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu Valbuena, Beşiktaş derbisi ile ilgili Fransız basınına ilginç açıklamalarda bulundu.
İşte Valbuena'nın gündem yaratacak açıklamaları;
"REKABET ÇOK ÜST SEVİYEDE"
"Türkiye'de rekabet çok üst seviyede. Kulüpten birileri beni Galatasaray oyucusu ile aynı karede fotoğraf çektirmeme konusunda uyardılar."
"KORKTUM"
"Türkiye'ye gelişimde çılgın bir karşılama oldu. İlk başta taraftarın ilgisinden biraz korktum. Şu an karşılığını vermek için çabalıyorum."
"VEDA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
"Bu kadar kolay milli takıma veda edemem. Çalışmaya devam edeceğim. Benim için en önemli olan keyif almak ve mutlu olmak."
"HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM"
"Hayatımda ilk defa bir maçta bu kadar kırmızı kart gösterildiğini gördüm. Böyle olunca sahada taktik falan kalmıyor. Benim için ömür boyu bir hatıra olarak kalacak."
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 08:02
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GOLLERİN EFENDİSİ
Toplam 1
Yorum
ismail burak rodegalle birlikte görev alabilir trabzon gol patlaması yapar denenmesi lazım
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ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Toplam 1
Yorum
öylemi Borç için hala bi şey söylemedin. Bakalım daha neler gelecek durumlar çok ciddi
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KJAER'SİZ SAVUNMA ÇÖKTÜ
Toplam 1
Yorum
kjaer=thor kjaeri gönderen şimdi paraları çıtır çıtır yiyor 0.50 artmış kimin umrunda ki
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