 Şampiyonluklara devam – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Şampiyonluklara devam

    Şampiyonluklara devam

    Kaptan Melih, geçen sezonki başarıları tekrarlayarak taraftara yeni mutluluklar yaşatmak istediklerini söyledi; ‘Şimdi önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı Kupası’ dedi

    Kaptan Melih Mahmutoğlu da THY Euroleague'in bu sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'de yer almak istediklerini söyledi. Melih de zorlu bir sezona başlayacaklarını kaydedip "Geride çok güzel bir sezonu bıraktık. Bu sezon geçen seneden daha önemli. Şimdi önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak. Fenerbahçe taraftarına geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:31
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