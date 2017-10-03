'O FARKI KAPATIRIZ'

Aykut hoca, ligin zirvesinde bulunan G.Saray’la oluşan 8 puan farkın ‘gözlerini korkutmaması’ konusunda öğrencilerine ikazda bulundu

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisinin moral bozukluğunu yaşayan oyuncularına, "Bu travmadan bir an önce çıkmalıyız" uyarısında bulundu. Dünkü idman öncesinde bir toplantı yapan Kocaman, zirveden 8 puan geri düştüklerini, ancak farkı kapatabilecek güçte olduklarını öğrencilerine aktardı.



Yarışa sonuna kadar asılacaklarını, rehavete asla kapılmayacaklarını belirten sarı-lacivertli tecrübeli hoca, "Bazen formsuzluk, bazen şanssızlık, bazen de hakem hataları nedeniyle puanlar kaybettik. Görüyoruz ki şampiyonluk yarışı çok çetin. Bize düşen, yarışa daha çok asılmak. Milli arayı iyi değerlendireceğiz, çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.