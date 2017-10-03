 MEHMET TOPAL'LATTI – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    'LATTI

    MEHMET TOPAL'LATTI

    Josef’in yokluğunda görev alan , Akhisar maçında sambacıyı çok arattı. Maç ritmini yitirmişti, daha defansif oynadı, pasları verimsizdi...

    Josef de Souza'nın cezalı olduğu Akhisar deplasmanında forma giyen Mehmet Topal, yaptığı top kayıpları ve pas tercihleriyle taraftarın tepkisini çekmişti. Yan yana oynadıklarında sürekli eleştirilen ikiliden Topal, eski partnerini arattı. "Orta alanda bir kişinin değişmesi, takımı bu kadar değiştirir mi?" sorusunun yanıtı ise sarılacivertlilerin teknik heyetinden geldi. İşte Fenerbahçe'de iki ön libero arasındaki önemli farklar:

    1- Josef de Souza, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yanan en formda dönemini yaşıyor. ise sürekli oynamadığı için maç ritmini kaybetmiş durumda ve moralsiz.

    2- Fenerbahçe teknik heyeti, savunmanın önünde top alan oyuncudan, rakip savunmanın köşelerine çapraz pas kullanmasını istiyor. Topal sürekli kısa pas tercih ediyor. Josef'in uzun pasları daha başarılı.

    3- Josef yanında kiminle oynarsa oynasın, özgüveninin de yerinde olması avantajıyla tek kaldığında ileriye doğru hamle konusunda sıkıntı yaşamıyor. Mehmet Topal ise mutlaka yanında bir partner arıyor.

    4-Teknik heyet savunmanın önünde oynayan oyuncuya her zaman, "Stoperlerin arasına girme" uyarısını yapıyor. Josef bu konuda hayli başarılı. Ancak Mehmet Topal, uyarılmasına rağmen sürekli otomatik olarak savunmanın içine giriyor.

    5- Mehmet Topal'ın pozisyon alma konusundaki tercihleri, 90 dakika içerisinde takımın oyun merkezinin geriye çekilmesine neden oluyor.
    Bu da özellikle kapanan takımlara karşı sıkıntı yaratıyor. Josef de Souza'nın oynadığı karşılaşlarda bu nokta daha ileri taşınıyor.

    YENİDEN KULÜBEYE
    Akhisar maçındaki kötü performansı ile büyük eleştiri alan Mehmet Topal, yeniden kulübeye çekiliyor. Cezalı Josef'in yokluğunda şans bulan milli futbolcu, sambacının dönüşü ile büyük ihtimalle ilk 11'deki yerini kaybedecek. Fenerbahçe'de 5 sezondur ilk 11'in değişmez ismi olan 31 yaşındaki futbolcu, Aykut Kocaman'ın tek ön liberolu sisteme dönmesiyle bir anda kendini yedek kulübesinde bulmuştu.

    Volkan DEMİR
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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