MEHMET TOPAL'LATTI
Josef’in yokluğunda görev alan Mehmet Topal, Akhisar maçında sambacıyı çok arattı. Maç ritmini yitirmişti, daha defansif oynadı, pasları verimsizdi...
1- Josef de Souza, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yanan en formda dönemini yaşıyor. Mehmet Topal ise sürekli oynamadığı için maç ritmini kaybetmiş durumda ve moralsiz.
2- Fenerbahçe teknik heyeti, savunmanın önünde top alan oyuncudan, rakip savunmanın köşelerine çapraz pas kullanmasını istiyor. Topal sürekli kısa pas tercih ediyor. Josef'in uzun pasları daha başarılı.
3- Josef yanında kiminle oynarsa oynasın, özgüveninin de yerinde olması avantajıyla tek kaldığında ileriye doğru hamle konusunda sıkıntı yaşamıyor. Mehmet Topal ise mutlaka yanında bir partner arıyor.
4-Teknik heyet savunmanın önünde oynayan oyuncuya her zaman, "Stoperlerin arasına girme" uyarısını yapıyor. Josef bu konuda hayli başarılı. Ancak Mehmet Topal, uyarılmasına rağmen sürekli otomatik olarak savunmanın içine giriyor.
5- Mehmet Topal'ın pozisyon alma konusundaki tercihleri, 90 dakika içerisinde takımın oyun merkezinin geriye çekilmesine neden oluyor.
Bu da özellikle kapanan takımlara karşı sıkıntı yaratıyor. Josef de Souza'nın oynadığı karşılaşlarda bu nokta daha ileri taşınıyor.
YENİDEN KULÜBEYE
Akhisar maçındaki kötü performansı ile büyük eleştiri alan Mehmet Topal, yeniden kulübeye çekiliyor. Cezalı Josef'in yokluğunda şans bulan milli futbolcu, sambacının dönüşü ile büyük ihtimalle ilk 11'deki yerini kaybedecek. Fenerbahçe'de 5 sezondur ilk 11'in değişmez ismi olan 31 yaşındaki futbolcu, Aykut Kocaman'ın tek ön liberolu sisteme dönmesiyle bir anda kendini yedek kulübesinde bulmuştu.
Volkan DEMİR
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
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