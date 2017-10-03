 KRİZİN ADI: VALBUENA – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    KRİZİN ADI: VALBUENA

    KRİZİN ADI: VALBUENA

    Fenerbahçe'de yaşanan 'Valbuena krizi' büyüyerek devam ediyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında düşüşe geçen ve teknik direktör Aykut Kocaman tarafından eleştirilen isim son olarak da kaleci Kameni ile tartıştı.

    F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'ya olan tepkiler her geçen gün büyüyor. Sezona çok formda başlasa da son 2 maçtır tel tel döküne Fransız oyuncu, özellikle Kadıköy'deki mücadelelerde tribüne oynadığı gerekçesiyle arkadaşları tarafından eleştirilmişti.

    Sosyal medya hesabından herkesin dinlenirken, bir işçinin çalıştığı fotoğrafı beğenmesi olay olan deneyimli yıldız son 2 maçı tamamlayamadan oyundan çıktı.

    'SEN İŞİNE BAK'
    Ayağında çok top tuttuğu için teknik direktör Aykut Kocaman tarafından da eleştirilen Valbuena, bencil oyununu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de sürdürüyor. Arkadaşlarından müsait olup olmadığını kontrol etmeden sürekli top isteyen ve görev yerini kaybeden oyuncu, son olarak kaleci Carlos Kameni'yi de çıldırttı.

    Oynanan çift kale maçta sürekli eli havada koşan oyuncu, bir pozisyonda top isteme olayını abartınca Kameni'den "Sürekli ilk topu sen isteyip duruyorsun. Diğer arkadaşlarıma bakma fırsatım olmuyor. Her topu sana oynamak zorunda değilim. İşine bak" şeklinde tepki gördü.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:10
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