KJAER'SİZ SAVUNMA ÇÖKTÜ
İki sezonda Kjaer’in oynadığı 88 maçta 70 gol yiyen Kanarya’nın fileleri Danimarkalı stoperle maç başına 0.8 kez sarsıldı. Kjaer’li kadrolar bu maçların 44’ünde gol dahi yemedi. Kjaer’siz dönemin tablosu ise içler acısı: 11 maçın tamamında fileler sarsıldı; maç başına 1.54 gol yendi
Simon Kjaer, Sevilla'ya satıldıktan sonra sezona Neustadter-Skrtel defans hattıyla başlayan sarı-lacivertli takım, bu ikiliyle 3 de Avrupa maçı oynadı. Bir maçta ise (2-0 kaybedilen Vardar karşılaşması) Skrtel ve Mehmet Topal birlikte görev yaptı.
F.Bahçe, Luis Neto'nun transferi ile ligin 4. hafta maçına Skrtel-Neto ile çıktı; Skrtel sakatlanınca, 5 ve 6. hafta karşılaşmalarında Neto-Neustadter birlikte görev yaptı. Son Akhisar maçında ise Neto'nun cezası nedeniyle Neustadter- Skrtel ikilisine dönüldü.
Sarı-lacivertli ekip, dört ayrı stoper kullandığı bu 11 resmi maçta da gol yedi, toplam 17 kez filelerinden top çıkardı; maç başına 1.54 gol yendi. Bu periyotta Fenerbahçe'nin savunma hattı, Kjaer'li dönemin iki misli daha kötü bir performans sergiledi.
Fenerbahçe, bundan önceki iki sezonda Simon Kjaer'in oynadığı toplam 88 resmi müsabakada 70 gol yedi. Kjaer'in yer aldığı defans hattı ile ağları maç başına 0.8 kez havalanan Sarı Kanarya, Danimarkalı stoperle 44 karşılaşmada ise hiç gol yemedi. Özetle; Kjaer gitti, Fenerbahçe'nin defans hattı çöktü!
MAÇ BAŞINA 0.53 PUAN DÜŞÜŞ VAR
Fenerbahçe'nin Simon Kjaer'siz defansının düştüğü içler acısı hali gösteren çarpıcı bir istatistik daha var. Kjaer'li kadroyla iki sezonda toplam 55 lig maçında 116 puan toplayıp maç başına 2.10 puan kazanan sarı-lacivertliler, bu sezon ise 7 lig maçında 11 puan topladı; sadece 1.57 puan ortalaması tutturdu. Aradaki fark 0.53 puan.
KJAER'Lİ MAÇLAR - KJAER'SİZ MAÇLAR
Maç sayısı: 88 - 11
Yenilen gol: 70 - 17
Maç başı yenen gol: 0.8 - 1.54
Gol yenmeyen maç: 44 - Yok
Muhammet ŞAHİNTAŞ
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
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