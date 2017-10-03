GIULIANO DEĞİL DUBLÖRÜ

yaptığıbüyük değişimerağmen 7 haftadalider'ın8 puan gerisinedüşen'deen büyük hayal kırıklığıyaratan isimlerin başındakuşkusuzgeliyor. Büyükumutlarla vebonservis bedeliyle'ten alınan'nın performansıtam bir fiyasko.Ligde şu ana kadar 6 maça çıkanvemaçlarındaki penaltı golleri dışında ağları havalandıramadı. Yıldız futbolcu bu gollerin haricinde isabetli şut bile çekemedi.olarak gelmesinerağmen henüz asistde yapamadı. Sambacı'nınson maçlardasağ kanatta oynamasınınbu kötü performansaetkisi detartışma konusu.Giuliano'nun geçen sezon'te yakaladığı rakamlarla bu sezonki rakamlar arasındaki büyük fark dikkat çekici.yıldızın gerçek performansına ne zaman ulaşacağı merak konusu.taraftarlar kötü performansına rağmen'ya büyük bir destek vermeyi sürdürüyor. Sosyal medyada, "Adamın suçu yok.yanlış yerde oynatıyor" yorumunu yapılıyor.TAKVİM