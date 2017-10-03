 GIULIANO DEĞİL DUBLÖRÜ – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    GIULIANO DEĞİL DUBLÖRÜ

    GIULIANO DEĞİL DUBLÖRÜ

    6 maçta penaltılar dışında isabetli şut çekemeyen ve asist yapamayan Giuliano için “F.Bahçe galiba dublörünü almış” deniliyor...

    Kadroda yaptığı büyük değişime rağmen 7 haftada lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında kuşkusuz Giuliano geliyor. Büyük umutlarla ve 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Zenit'ten alınan Sambacı'nın performansı tam bir fiyasko.

    Sadece penaltıdan atabildi
    Ligde şu ana kadar 6 maça çıkan Giuliano, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarındaki penaltı golleri dışında ağları havalandıramadı. Yıldız futbolcu bu gollerin haricinde isabetli şut bile çekemedi.

    10 numara ama asisti yok!
    Gıulıano    , Brezilya'nın 10 numarası olarak gelmesine rağmen henüz asist de yapamadı. Sambacı'nın son maçlarda sağ kanatta oynamasının bu kötü performansa etkisi de tartışma konusu.

    Arada büyük bir fark var
    Ayrıca Giuliano'nun geçen sezon Zenit'te yakaladığı rakamlarla bu sezonki rakamlar arasındaki büyük fark dikkat çekici. Brezilyalı yıldızın gerçek performansına ne zaman ulaşacağı merak konusu.

    Taraftarlar destek veriyor ama...
    F.Bahçeli taraftarlar kötü performansına rağmen Giuliano'ya büyük bir destek vermeyi sürdürüyor. Sosyal medyada, "Adamın suçu yok. Kocaman yanlış yerde oynatıyor" yorumunu yapılıyor.

    TAKVİM
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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