GIULIANO DEĞİL DUBLÖRÜ
6 maçta penaltılar dışında isabetli şut çekemeyen ve asist yapamayan Giuliano için “F.Bahçe galiba dublörünü almış” deniliyor...
Sadece penaltıdan atabildi
Ligde şu ana kadar 6 maça çıkan Giuliano, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarındaki penaltı golleri dışında ağları havalandıramadı. Yıldız futbolcu bu gollerin haricinde isabetli şut bile çekemedi.
10 numara ama asisti yok!
Gıulıano, Brezilya'nın 10 numarası olarak gelmesine rağmen henüz asist de yapamadı. Sambacı'nın son maçlarda sağ kanatta oynamasının bu kötü performansa etkisi de tartışma konusu.
Arada büyük bir fark var
Ayrıca Giuliano'nun geçen sezon Zenit'te yakaladığı rakamlarla bu sezonki rakamlar arasındaki büyük fark dikkat çekici. Brezilyalı yıldızın gerçek performansına ne zaman ulaşacağı merak konusu.
Taraftarlar destek veriyor ama...
F.Bahçeli taraftarlar kötü performansına rağmen Giuliano'ya büyük bir destek vermeyi sürdürüyor. Sosyal medyada, "Adamın suçu yok. Kocaman yanlış yerde oynatıyor" yorumunu yapılıyor.
TAKVİM
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:49
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
GIULIANO DEĞİL DUBLÖRÜ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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