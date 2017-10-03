FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!

Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevkinden sonra Fenerbahçe resmi sitesinden kendilerine gelen belgeleri yayınladı. Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''29 Eylül 2017 Cuma günü, deplasmanda oynadığımız ve milyonlarca futbolseverin takip ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, PFDK tarafından bugün tarafımıza ulaşan yazının ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.



Kamuoyunun yayıncı kuruluşa ait görüntülerden de takip ettiği söz konusu karşılaşmayla ilgili nasıl bir futbol düzeni içerisinde yer aldığımıza dair takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.''

Fenerbahçe resmi sitesinden PFDK'nın kulübe gönderdiği belgelerin asılları da kamuoyuyla paylaşıldı.







"TFF'DEN TALİMAT MI ALDINIZ?"

Karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Çınar'ın PFDK'ya gönderdiği raporda, Aykut Kocaman'ın maçtan sonra sarf ettiği sözler yer aldı. Serkan Çınar raporda şu ifadeleri kullandı:



"Maçın bitiş düdüğünü müteakip Fenerbahçe Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ekibimle birlikte soyunma odasına doğru yöneleceğim esnada, henüz yeşil alanda iken yanımıza kadar yaklaşarak doğrudan bana, "Çok merak ediyorum TFF'den özel bir talimat mı aldınız? Geçen haftanın diyetini mi ödedik? Oyuncumu ne gördün de attın? Şeklinde konuşmuştur. Ben de kendisine "Lütfen hocam maç bitti lütfen" demem üzerine arkasını dönerek başka bir şey söylemeden uzaklaşmıştır. Hakem ekibi olarak başka bir sorun olmadan hakem odasına girilmiştir." ifadelerini kullandı.







