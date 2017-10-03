 FENERBAHÇE'DE PROTESTO HAZIRLIĞI – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    FENERBAHÇE'DE PROTESTO HAZIRLIĞI

    FENERBAHÇE'DE PROTESTO HAZIRLIĞI
    Fenerbahçe tribün grupları, son yaşanan hakem olayları sonrası TFF'ye yürümeye karar verdi. Gruplar, 7 Ekim Cumartesi günü saat 15:00'te yürüyüş yaparak Riva'daki bina önüne gelecek ve federasyon yönetimini protesto edecekler.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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