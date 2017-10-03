 Fenerbahçe 9 kişiyle çalıştı – Fotomaç – 03 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe 9 kişiyle çalıştı

    Fenerbahçe 9 kişiyle çalıştı
    F.Bahçe, Akhisar maçı sonrası ilk idmanı dün yaptı. Sakat ve milli takımlardaki oyuncularla kaleciler dışında idmanda 9 futbolcu yer aldı. Teknik heyetin, bu hafta kalan oyunculara kuvvetlendirme çalışmaları yaptıracağı, gelecek haftadan itibaren diğer isimlerin katılımıyla Malatya maçı çalışmalarına geçileceği bildirildi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe 9 kişiyle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.