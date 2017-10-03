Fenerbahçe 9 kişiyle çalıştı

F.Bahçe, Akhisar maçı sonrası ilk idmanı dün yaptı. Sakat ve milli takımlardaki oyuncularla kaleciler dışında idmanda 9 futbolcu yer aldı. Teknik heyetin, bu hafta kalan oyunculara kuvvetlendirme çalışmaları yaptıracağı, gelecek haftadan itibaren diğer isimlerin katılımıyla Malatya maçı çalışmalarına geçileceği bildirildi.