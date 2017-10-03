F.BAHÇE VE F.BAHÇELİ İKİ İSİM PFDK'DA!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş Kulübü futbolcusu ALPER POTUK' un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN' nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:46
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
F.BAHÇE VE F.BAHÇELİ İKİ İSİM PFDK'DA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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