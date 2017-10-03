F.BAHÇE VE F.BAHÇELİ İKİ İSİM PFDK'DA!

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:



"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş Kulübü futbolcusu ALPER POTUK' un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN' nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.