DIRAR DÖNÜYOR
Sakatlığı nedeniyle iki maçı kaçıran ancak büyük oranda iyileşen Faslı futbolcu milli takıma davet edildi. Dirar için son kararı milli takım sağlık heyeti verecek
Fas'ın 10 Ekim'de de Güney Kore ile İsviçre'de bir de dostluk karşılaşması var. Dirar'ın Fas Milli Takımı ile bu maçlarda oynamaması halinde bile 15 Ekim'de ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Dirar'ın bu karşılaşmada oynaması halinde Mehmet Ekici yedek kulübesine çekilebilir. Formsuz Giuliano da Dirar'ın dönmesiyle ilk 11 dışında kalabilir.
Düz koşusu bile yok !
17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında adalesinden sakatlanan Nabil Dirar, o tarihten bu yana sarı-lacivertli takımla düz koşuya bile çıkmadı. Milli takıma davet edilmesi ise şaşkınlıkla karşılandı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
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