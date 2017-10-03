 DIRAR DÖNÜYOR – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    DIRAR DÖNÜYOR

    DIRAR DÖNÜYOR

    Sakatlığı nedeniyle iki maçı kaçıran ancak büyük oranda iyileşen Faslı futbolcu milli takıma davet edildi. Dirar için son kararı milli takım sağlık heyeti verecek

    Sarı-lacivertli ekipte Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan, Beşiktaş ve Akhisar maçlarında forma giyemeyen Nabil Dirar, Fas Milli Takımı'na çağrıldı. Kampa katılan tecrübeli oyuncunun 7 Ekim'deki Dünya Kupası eleme maçında Gabon'a karşı oynayıp oynamayacağına sağlık heyeti tarafından yapılacak kontrollerden sonra karar verilecek.

    Fas'ın 10 Ekim'de de Güney Kore ile İsviçre'de bir de dostluk karşılaşması var. Dirar'ın Fas Milli Takımı ile bu maçlarda oynamaması halinde bile 15 Ekim'de ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Dirar'ın bu karşılaşmada oynaması halinde Mehmet Ekici yedek kulübesine çekilebilir. Formsuz Giuliano da Dirar'ın dönmesiyle ilk 11 dışında kalabilir.

    Düz koşusu bile yok !
    17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında adalesinden sakatlanan , o tarihten bu yana sarı-lacivertli takımla düz koşuya bile çıkmadı. Milli takıma davet edilmesi ise şaşkınlıkla karşılandı.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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