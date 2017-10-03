 Çok üzüldüm – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Çok üzüldüm

    Çok üzüldüm

    , cezası nedeniyle oynamadığı Akhisar maçının kaybedilmesine çok üzüldü.

    Brezilyalı futbolcu, "Yenseydik peş peşe 3. maçımızı kazanacaktık ve iyice morallenecektik. Şimdi zirve ile fark biraz daha açıldı. Bu iyi olmadı ancak önümüzde bu kayıpları telafi edecek daha çok uzun haftalar var" dedi.

    HAKEM SKANDALDI
    Yenilgide hakemin de büyük etkisinin olduğunu savunan Josef, "Kötü oynadık ama maçı buna rağmen çevirebilirdik. Hakem, gösterdiği skandal kırmızı kartlarla buna izin vermedi" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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